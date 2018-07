Din ultima declaratie de avere, depusa in data de 15 iunie si analizata de Digi24, reiese ca Valer Dorneanu a incasat anul trecut 568.658 lei (circa 10.000 de euro/luna):305.314 lei (indemnizatie presedinte CCR)49.985 lei (indemnizatie profesor universitar la Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti)159.587 lei (pensie de la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti)53.772 lei (indemnizatie pentru limita de varsta de la Camera Deputatilor)Conform sursei citate, familia Dorneanu detine patru terenuri in Harghita si Brasov, un apartament in Bucuresti si o casa de vacanta in Brasov, iar in conturi circa 270.000 de lei.Tinand cont de modificarile facute de Parlament la Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu va beneficia si de o pensie de serviciu "egala cu 80% din baza de calcul reprezentanta de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute".Conform calculelor facute de Digi24, pensia presedintelui CCR ar urma sa creasca astfel cu aproape 80.000 de lei, urmand sa depaseasca 240.000 de lei pe an.In plus, noua lege le mai permite judecatorilor constitutionali sa cumuleze pensia de serviciu "cu orice venituri realizate".Citeste si: Parlamentul a decis: Ciorbea va beneficia de pensie similara CCR si o va putea cumula cu salariul ...citeste mai departe despre " Ce avere are si ce pensie colosala va incasa Valer Dorneanu, presedintele CCR " pe Ziare.com