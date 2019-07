Citu nu crede ca Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale: Nu are niciun interes

"In Parlament, Eugen Teodorovici a votat pentru pensii speciale la Curtea de Conturi si alte cateva sectoare, anul trecut. E distanta foarte mare de la ceea ce spune Eugen Teodorovici si ceea ce face Eugen Teodorovici. Eu nu am incredere ca va veni cu aceste pachete.Doar a aruncat ceva acum, asa cum face de fiecare data (...) . Nu cred ca vom vedea vreo solutie pentru pensiile speciale, pentru ca nu are niciun interes, Eugen Teodorovici nu vrea sa-si puna in cap Curtea de Conturi, militarii, magistratii, colegii parlamentari si asa mai departe", a declarat Florin Citu, joi dimineata, la RFI Romania.Potrivit senatorului PNL, de multe ori ministrul de Finante a luat anumite masuri pe care spunea ca nu le va lua."Nu stiu cine mai crede ce spune Eugen Teodorovici de cativa ani de zile. Tin minte, cand am spus ca va introduce o taxa pe sistemul bancar, a spus ca mint, cand am spus ca va distruge sistemul administrat privat de pensii, a spus ca iarasi mint si apoi a venit cu OUG 114 si asa mai departe. Deci nu cred ca cineva mai crede ceea ce spune Eugen Teodorovici", a subliniat Citu.Florin Citu mai spune ca sunt doua miliarde de euro anual, care se platesc din pensii speciale, majoritatea pentru militari, si atrage atentia ca problema sistemului de pensii este mult mai mare. Astfel, atentioneaza el, in 15-20 de ani, nu vor mai fi bani sa se plateasca pensiile."Pensiile speciale unele sunt indemnizatii, unele sunt pensii de serviciu, au diferite denumiri (...) . Unele dintre ele pot fi taiate, la altele trebuie sa schimbi legislatia, dar va spun ca ne axam foarte mult in discursul public acum pe pensii speciale, unde e o problema, pentru ca sunt doua miliarde de euro anual, care se platesc din pensii speciale, majoritatea pentru militari, dar problema sistemului de pensii este mult mai mare.Si fara aceasta lege a pensiilor astazi, sistemul de pensii din Romania este falimentar. In 15-20 de ani, nu vor mai fi bani sa se plateasca pensiile (...) . Singura solutie pentru Romania este sa reformam din temelii sistemul, sa il trecem tot pe un sistem de contributivitate, unde sa avem o mai mare parte administrata privat sau oamenii sa aiba mai multe variante sa investeasca singuri", a mai afirmat ...citeste mai departe despre " Citu nu crede ca Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale: Nu are niciun interes " pe Ziare.com