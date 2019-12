"Asa cum arata azi sistemul nostru de pensii, avand in vedere ce se va intampla cu cei ca mine, care vom iesi la pensie peste 20 de ani, perioada decreteilor, sistemul de azi de pensii este falimentar. Nu vom avem pensii sa platim pentru ei in 20-30 de ani. Daca ne bazam pe ce este azi, cum se face acest sistem azi de alimentare din contributii si apoi Pilon 2, nu avem pensii. De aceea este nevoie urgenta de reforma intregului sistem de pensii", a explicat Citu.El a precizat ca sistemul ar trebui reasezat, iar componenta privata sa fie mult mai importanta, deoarece, data fiind problema demografica si plecarea din tara a multora, nu va mai avea cine sa plateasca pensiile."Reasezat. Asa cum vad eu, ar fi componenta asta privata sa fie mult mai importanta, pentru ca acolo ai randamente, acolo iti cresti de fapt pensia, in partea cealalta nu. Acolo ai deficit. Dar asta trebuie facuta urgent, pentru ca au facut si tarile dezvoltate care au aceasta problema demografica. Au inceput sa o faca si britanicii, si Noua Zeelanda, si Australia. Si-au dat seama ca nu mai pot sa sustina acest sistem si au facut reforma.Pentru noi este vital sa o facem azi, pentru ca, va spun, asa cum arata, este falimentar. Si nu va spun numai eu. Uitati-va la toate analizele facute de administratorii privati de pensii si Comisia Europeana. Cum arata demografia, pentru ca la noi in fiecare an pleaca oameni din Romania si noi ramanem aici. Noi am contribuit si nu mai are cine sa ne plateasca pensia in 20 de ani. Si atunci trebuie o reforma urgenta a sistemului, nu legea, sistemul de pensii", a mai spus ministrul Finantelor.Pe de alta parte, acesta a subliniat ca economia obtinuta prin eliminarea unor pensii speciale va fi de "un miliard si ceva de lei". ...citeste mai departe despre " Citu: Nu vom avea bani sa platim pensiile decreteilor, e nevoie urgenta de o reforma a sistemului " pe Ziare.com