Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Noua lege a pensiilor nu e sustenabila. Cifrele sunt alarmante

Proiectul de lege privind sistemul public de pensii este o mare provocare pentru finantele publice ale tarii, nefiind insotit de masuri de crestere a veniturilor publice.Conform propriilor estimari ale Guvernului, cresterile asumate vor reprezenta pentru Romania un cost anual suplimentar de 18 miliarde de euro incepand din 2022.Astfel, din 2022 si in anii ce vor urma, presupunand chiar si o crestere nominala anuala optimista de 8% a produsului intern brut pentru perioada 2018 - 2022, noua lege va genera o povara suplimentara de aproximativ 6,6% din PIB estimat pentru 2022, care se adauga proiectiei optimiste de deficit bugetar anual de 3%, afirma CDR.Comparand, in 2017 platile de pensii de stat au reprezentat aproximativ 6,7% din PIB, in timp ce cheltuielile alocate educatiei au fost de 2,9% din PIB, iar cheltuielile cu sistemul public de sanatate au fost de 4% din PIB.Pentru prima oara, Institutul National de Statistica, la cererea Comisiei Europene, a publicat in acest an date oficiale referitoare la drepturile de pensie acumulate pana in prezent, mai exact, valoarea actualizata a viitoarelor obligatii de pensie deja inregistrate.Cifrele sunt cel putin alarmante: la finalul anului 2015, datoria implicita a sistemului public de pensii in Romania era de aproximativ 275 miliarde de euro (folosind cursul actual), adica 172% din PIB-ul anului 2015. Suma este de peste 4 ori mai mare decat datoria publica a Romaniei la acel moment.Astfel, insumand datoria publica actuala de aproximativ 35% din PIB cu obligatiile fata de actualii pensionari si drepturile acumulate pentru viitorii pensionari reflectate pana la finalul anului 2015, s-ar acumula o datorie implicita a statului de peste 170% din PIB.Mai mult, drepturile de pensie acumulate ar atinge valori ingrijorator de mari tinand cont de faptul ca din 2015 si pana in prezent pensiile publice au crescut cu aproximativ 30% si ca se doreste in continuare o crestere a acestora cu peste 130% conform proiectului de lege privind sistemul de pensii (adaugand 18 miliarde de euro la costurile curente cu pensiile de aproximativ 13,5 miliarde de euro).Astfel, cresterile majore de beneficii la pensionare fara a fi insotite de masuri c ...citeste mai departe despre " Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Noua lege a pensiilor nu e sustenabila. Cifrele sunt alarmante " pe Ziare.com