Comisia de Prognoza spune ca Pilonul II nu va fi suspendat: Documentul a fost introdus din greseala

Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat pentru Digi24 ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018.Afirmatia sa vine dupa ce, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustinuse ca prevederea privind suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza, insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislatiei in domeniu.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Guvernul vrea sa suspende contributiile la Pilonul IIAmintim ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul ar vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Iata Programul legislativ al Guvernului. Proiectul privind suspendarea contributiilor la Pilonul II se afla la pagina 45Florin Citu (PNL) ii ameninta cu plangerea penala pe Dragnea & CoSenatorul PNL Florin Citu ameninta ca va depune plangere penala impotriva lui Liviu Dragnea, Olguta Vasilescu, Viorica Dancila, Viorel Stefan si Eugen Teodorovici, in cazul in care suspenda contributiile catre Pilonul II de pensii."In cazul in care vor merge in continuare cu acest proiect, este singura masura pe care putem sa o luam. Voi semna eu primul si apoi voi chema si cetatenii sa semneze", a declarat Florin Citu pentru Ziare.com.