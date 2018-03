Comisia Europeana: Reducerea contributiilor la Pilonul II afecteaza pensia de peste ani a tinerilor si investitiile in economie

"Impactul pozitiv al Pilonului II la nivel economic si social este proportional cu valoarea activelor pe care le gestioneaza. Implicit, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie.Astfel de schimbari este de preferat sa fie reversate in urmatorii ani, stabilitatea si predictibilitatea legislativa fiind cruciale pentru dezvoltarea sustenabila viitoare a Pilonului II in Romania", a declarat Andreea Pipernea.Aceasta afirma ca Pilonul II a avut rezultate bune in ultimii ani, fondurile de pensii private din Romania inregistrand o performanta de top in Europa. Totodata, acestea sunt printre cei mai importanti investitori institutionali din economia locala, detinand aproximativ 20% din actiunile liber tranzactionate la Bursa de Valori de la Bucuresti si circa 7% din datoria publica a Romaniei.APAPR mentioneaza ca, in cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost "motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private" si ca "este de natura sa afecteze sistemul de pensii in general si piata de capital a Romaniei"."Guvernul Romaniei a revenit partial asupra reformei din 2008 prin care a introdus un sistem de pensii multi-pilon. Aceasta reforma prevede faptul ca o parte din contributia de asigurari sociale de stat este virata unor fonduri de pensii administrate privat, bazate pe conturi individuale, de tip contributii-definite (Pilonul II de pensii). Potrivit legislatiei, cota de contributie virata Pilonului II trebuia sa creasca treptat la 6% din salariul brut.Cu toate acestea, in 2016, nivelul contributiei a fost majorat de Guvern la doar 5,1% (in loc de 5,5%), iar in 2017 acest nivel a fost mentinut. In noiembrie 2017, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care taie aceasta contributie la 3,75% din salariile brute incepand cu anul 2018.Aceasta modificare va reduce deficitul bugetar pe termen scurt, insa acest avantaj fiscal se va disip ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Reducerea contributiilor la Pilonul II afecteaza pensia de peste ani a tinerilor si investitiile in economie " pe Ziare.com