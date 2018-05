Consiliul Investitorilor Straini, ingrijorat de intentiile Guvernului privind Pilonul II: E esential pentru angajatii de azi

"Sistemul de economisire pentru pensie este foarte important avand in vedere directia estimata a evolutiei demografice a Romaniei in urmatoarele decenii.In acest context consideram ca pensiile obligatorii administrate privat (Pilonul II) sunt esentiale, pentru ca angajatii de astazi sa-si poata mentine un nivel de trai satisfacator la sfarsitul vietii active.Toate studiile de specialitate arata ca in jurul anului 2040 piramida demografica a Romaniei va fi de asa natura incat va pune o presiune mare pe sistemul public de pensii. Din ce in ce mai putine persoane active vor trebui sa asigure veniturile unui numar din ce in ce mai mare de persoane inactive.Pilonul II de pensii, unde banii sunt economisiti pe termen lung, va putea prelua o parte din aceasta povara financiara", afirma reprezentantii FIC, intr-un comunicat.Statul ar trebui sa apeleze la banii din Pilonul II doar in caz de razboi sau calamitateIn opinia FIC, reforma Pilonului II de pensii nu poate fi justificata de evolutiile datoriei publice sau ale deficitului."Bunastarea viitoare a actualilor angajati nu trebuie periclitata printr-o abordare pe termen scurt. Situatii exceptionale, precum mari calamitati sau razboaie, pot pune in discutie fluxurile financiare din Pilonul II, insa datoria publica si deficitul trebuie asezate pe o traiectorie sanatoasa prin alte metode.Mediul de afaceri din Romania a atras atentia, in ultimii 5 ani, ca politicile publice in care scaderile de taxe si cresterile cheltuielilor sunt masuri simultane si pot fi un mix destabilizator.Banii economisiti de angajatii de astazi reprezinta nu doar o asigurare pentru viitor, ci sunt si o sursa importanta de finantare a economiei si investitiilor in prezent", sustine FIC.Asociatia subliniaza ca acele 42 de miliarde de lei acumulate pana acum in Pilonul II sunt investite in proportie de 92% in Romania, iar statul roman si companiile listate la bursa utilizeaza acesti bani pentru dezvoltare, astfel ca piata de capital locala ar suferi un soc in absenta acest ...citeste mai departe despre " Consiliul Investitorilor Straini, ingrijorat de intentiile Guvernului privind Pilonul II: E esential pentru angajatii de azi " pe Ziare.com