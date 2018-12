Daca Legea pensiilor nu se adopta in timp util, Guvernul are pregatita o noua OUG

Totodata, el a precizat ca legea are sustinerea coalitiei de guvernare si nu stie de ce a fost amanat votul de azi."Legea are sustinerea coalitiei. Vedem ce s-a intamplat. Va fi votata si trimisa la promulgare. Legea pensiilor este ceruta pentru vot la plen. Vedem. Ma duc sa ma informez. Anumite reglaje, daca vor trebui fi facute, le vom regla prin ordonanta de orgenta", a subliniat Marius Budai, citat de Mediafax.Printre reglajele la care a facut referire ministrul Muncii este punctul de pensie din 2019."Majorarea punctului de pensie poate trece prin orice reglementare legala se poate trece, fie ordonanta, lege sau hotarare de guvern. Ne vom sfatui cu Ministerul Justitiei si vom decide ca atare", a explicat Budai.Proiectul Legii Pensiilor ar fi trebuit sa fie pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri.Potrivit Digi24, dezbaterea si votul au fost amanate pentru ca Puterea nu are majoritate in Camera.Intrebat de ce nu va fi votata azi Legea Pensiilor, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca nu stie, pentru ca nu a discutat cu deputatii.El a dat, insa, asigurari ca nu exista probleme cu majoritatea in Camera Deputatilor."Nu pot sa va spun de ce nu se voteaza. Eu inca sunt la Senat. Nu am discutat cu colegii mei. Azi eram la conferinta cu colegii din Serbia si Bulgaria. Nu cred ca e o problema cu majoritatea. E o problema de prezentare, nu de majoritate", a mai declarat liderul ALDE.Marti, Comisia pentru Munca a Camerei Deputatilor a adoptat, dupa o sedinta de peste sapte ore, un raport de admitere cu amendamente pentru proiectul Legii pensiilor. Au fost 14 voturi "pentru", cinci "impotriva" si o abtinere.Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca "cei din USR au votat impartit, iar PNL a votat impotriva".Potrivit acesteia, nu au fost amendamente care sa modifice structura legii."O modificare importanta, pe care ne-am dorit-o, este ca mamele care adopta copii pot si ele sa beneficieze de varsta de pensionare. Noi credem ca toti trebuie sa beneficieze de aceleasi drepturi", a precizat Lia Olguta Vasilescu.Totodata, ea a dat asigurari ca pana in anul 2021 nu vor exista probleme pentru cei care ies la pensie pe actuala legislatie."Pana in anul 2021 nu va fi nicio problema ...citeste mai departe despre " Daca Legea pensiilor nu se adopta in timp util, Guvernul are pregatita o noua OUG " pe Ziare.com