Daca suspenda Pilonul II de pensii, Florin Citu (PNL) ii ameninta cu plangerea penala pe Dragnea & Co

"In cazul in care vor merge in continuare cu acest proiect, este singura masura pe care putem sa o luam. Voi semna eu primul si apoi voi chema si cetatenii sa semneze", a declarat Florin Citu pentru Ziare.com.In ceea ce priveste faptul ca, desi Ministerul de Finante, dupa spusele lui Eugen Teodorovici, ar fi trebuit sa elaboreze proiectul privind viitorul Pilonul II de pensii, acesta a fost facut de Guvern, Florin Citu spune ca nu este o noutate. Potrivit acestuia, nu este prima data cand guvenantii paseaza de la unii la altii proiecte importante.Tododata, senatorul PNL afirma ca este de asteptat sa fie data o ordonanta de urgenta in acest sens, tinand cont de faptul ca suspendarea contributiilor va avea loc incepand cu 1 iulie."Asa au facut de fiecare data. Legea Salarizarii unitare nu si-a asumat-o Guvernul si au trimis-o la Parlament, pentru ca nu voiau cativa din Guvern sa si-o asume, dar au facut-o. La fel cu TVA defalcat, la fel cu Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) . Legile acestea mai mari ei nu si le mai asuma prin Guvern, pentru ca unii nu vor sa se expuna si atunci si le asuma partidul.Aici vad ca deocamdata au pus-o pe Secretariatul Genelar al Guvernului, ceea ce este interesant. Nu prea se poate face asa ceva, dar au facut-o. Dar este clar ca proiectul este in programul de guvernare. Stiam cu totii ca va fi suspendat Pilonul II, dar nu se stia in ce forma. Ei asa fac de fiecare data, nu isi asuma proiectele si apoi ne trezim cu ele in Parlament, sau OUG, nu conteaza cine le face. Daca suspendarea trebuie facuta de la 1 iulie, nu prea mai este timp decat prin ordonanta de urgenta", ne-a explicat Florin Citu.Presedintele Comisiei Economice din Senat a adaugat ca, daca se decide suspendarea contributiilor catre Pilonul II, administratorii fondurilor de pensii private sunt in pericol, dar si banii pe care noi ii avem la ei. Potrivit acestuia, exista riscul ca firmele care administreaza banii cu care romanii au contribuit la Pilonul II sa se retraga din Romania."Daca sunt omorate contributiile catre Pilonul II de pensii, administratorii nu mai au nicio ratiune de a exista in viitor, pentru ca banii de acolo sunt deja investiti pe termen lung. Nu poti sa mai faci randamente din ei