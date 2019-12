Dan Armeanu (ASF): Prin legea privind pensiile ocupationale am pus bazele ''Pilonului IV'' de pensii in Romania

"Parlamentul a aprobat miercuri 12 decembrie 2019 proiectul de lege privind pensiile ocupationale, care transpune directiva UE 2016/2341, IORP II in legislatia nationala, contribuind astfel la diversificarea universului pensiilor facultative, pe baza de acumulare, cu componenta ocupationala. Astfel, ne aliniem la practica europeana cu privire la fondurile de pensii ocupationale si introducem un element nou menit sa consolideze relatia dintre angajat - angajator, materializat printr-o schema de pensii ocupationale propusa de acei angajatori care dispun de capacitatea financiara necesara, in beneficiul propriilor angajati", a precizat Dan Armeanu, intr-un comunicat remis joi AGERPRES.El a explicat ca, in timp ce fondurile de pensii facultative pilon III, sunt axate in special pe componenta individuala de retail, fondurile de pensii ocupationale pilon IV, se bazeaza pe componenta corporate, fiind constituite la initiativa angajatorului. Acesta achita contributiile pentru toti angajatii sai si reprezinta interesele angajatilor in relatia cu administratorul, care infiinteaza si administreaza fondul de pensii ocupationale.Potrivit vicepresedintelui ASF, in cadrul procesului de transpunere a directivei s-a avut in vedere adaptarea la modul de functionare a sistemului de pensii private in Romania, prin constituirea unui fond, cu evidentierea contributiilor in conturi individuale, astfel incat sa primeze siguranta activelor fondului, prin separarea acestora atat de patrimoniul angajatorului cat si de cel al administratorului si mentinerea acestora la un depozitar. Activitatea administratorilor si a fondurilor de pensii ocupationale va fi supravegheata de catre ASF.In opinia sa, prevederile legii privind pensiile ocupationale permit o flexibilitate ridicata a conditiilor schemei de pensii, astfel incat angajatorii, in calitate de platitori de contributii sa poata decide cu privire la tipul de contributii pe care le propun, definite sau definite cu garantii, la cuantumul contributiei, care poate varia in functie de criterii precum vechimea, functia detinuta si drepturile salariale.Suplimentar fata de angajator, si angajatii pot contribui la acelasi fond de pensii ocupationale pentru o crestere mai accentuata a valorii activului personal si implicit a cuantumului viitoarei pensii. Mecanismul de evidenta pe baza conturilor individuale ofera o anumita mobilitate, nu numai cu privire la posibilitatea de transfer a activului personal de la un fond de pensii ocupationale la un alt fond, in cazul schimbarii angajatorului, ci si transferul la un fond de pensii facultative si permite totodata pastrarea activelor la mai multe fonduri, cu posibilitatea de cumulare la momentul deschiderii dreptului la pensie.In vederea eficientizarii activitatii de administrare din punct de vedere al costurilor, pot contribui la acelasi fond mai multi angajatori, in cazul in care accepta conditiile prospectului, cat si alte persoane care exercita activitati independente.Dan Armeanu a explicat ca toate aceste prevederi sunt menite a spori atractivitatea fondurilor de pensii ocupationale, atat pentru angajatori cat si pentru angajati, a impulsiona prin conditiile flexibile constituirea unei scheme de pensii ocupationale in beneficiul angajatilor, in calitate de viitori pensionari."Faptul, ca un angajator contribuie la un fond de pensii ocupationale pentru salariatii sai, poate fi atat un stimulent cat si un factor de retentie, putand in anumite cazuri regla in favoarea angajatorului raportul dintre cerere si oferta pe piata muncii.Astfel, pensiile ocupationale pot reprezenta un adevarat punct de referinta in relatia dintre angajat si angajator si un criteriu de selectie al angajatorului, in special in conditiile in care forta de munca este insuficienta in unele domenii", a mai spus Dan Armeanu.