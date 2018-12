Dancila anunta noi modificari la Pilonul II de pensii: Banii vor merge in Pilonul I sau III

"Dupa cum stiti, este in cadrul acestei ordonante si legat de Pilonul II de pensii. Sunt mai multe aspecte. Unul, dupa cum stiti, 2% poate sa si-l retraga, dar parerea noastra si ramane sa vedem ce s-a intamplat si in Consiliul Economic si Social, este ca acesti 2% sa mearga in Pilonul I sau in Pilonul III de pensii, astfel incat persoana respectiva sa nu-si retraga banii, sa ii cheltuie si sa ramana fara protectie sociala, sa poata sa aiba o alternativa", a afirmat Viorica Dancila, la finalul dezbaterii de joi a motiunii de cenzura la Parlament, potrivit Mediafax.Dancila a declarat ca ordonanta privind masurile fiscale va intra in sedinta de guvern de joi, daca exista un acord si in Consiliul Economic si Social.Ordonanta lui Teodorovici s-ar putea afla, totusi, azi pe masa Guvernului. CES s-a intrunit de urgentaSchimbarile aduse Pilonului II de pensiiMinistrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti seara, ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Una dintre cele mai importante masuri vizeaza Pilonul II de pensii, care va deveni optional pentru cei care au cotizat macar 5 ani."O persoana, participanta la un fond de pensii se poate retrage, pe baza de cerere individuala, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la respectivul fond.In cazul retragerii unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensie privata, acestora li se transfera activele cuvenite, din care se retine un comision de retragere reprezentand 2% din aceste active", se arata in proiectul ordonantei de urgenta anuntata de Teodorovici.Totodata, comisionul de administrare pentru fondurile de pensii Pilon II va fi redus la 1%, de la 2,5%, de anul viitor.Citeste pe larg despre fiecare masura propusa prin OUG de Ministerul Finantelor:Zeci de modificari fiscale si financiare de la 1 ianuarie 2019 - a fost publicat proiectul de OUGCiteste si:Banii din Pilonul II nu se incaseaza lunar, ca pensia de la stat. Iata de ce si cum s-ar putea schimba lucrurileCat valoreaza Pilonul II si cati bani ar fi avut participantii, daca stat ...citeste mai departe despre " Dancila anunta noi modificari la Pilonul II de pensii: Banii vor merge in Pilonul I sau III " pe Ziare.com