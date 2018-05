Dancila: Nu vom desfiinta Pilonul II. A fost propunerea Comisiei de Prognoza, o comisie pe care noi nu o agream

"A fost o propunere a Comisiei Nationale de Prognoza, o comisie pe care noi nu o agream si nu am agreat-o si acest lucru este demonstrat si prin faptul ca nu a fost o hotarare de Guvern care sa faca referire la acest aspect. Cu siguranta acea hotarare nu va fi agreata de Guvernul Romaniei", a spus Dancila.Jurnalistii au vrut sa stie daca este exclusa suspendarea platii contributiilor pentru pensiile administrate privat si anul acesta si in 2019."Nu exclud, exclud faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensie, dar faptul ca vom face analize, ca vom vedea daca este bine ca sa avem o optiune pentru Pilonul I sau Pilonul II de pensie din partea cetatenilor...acest lucru il vom prezenta populatiei, dar nu vom desfiinta Pilonul II de pensie", a raspuns Dancila.Intrebata cine va coordona aceste analize, premierul a spus ca Ministerul Muncii si ca alte date nu are de impartasit la acest moment.Jurnalistii au insistat cu intrebarile pe acest subiect, insa premierul a continuat sa repete, pe un ton mai iritat insa, ca nu are alte date."Deci v-am spus ca nu am date, se va face o analiza la Minsiterul Muncii legata de Pilonul II de pensii, dar inca o data repet, nu se va desfiinta Pilonul II de pensii. Nu am avut o discutie in Guvern deci nu va pot da lamuriri suplimentare".Balbaiala cu Pilonul II de pensiiAmintim ca duminica seara a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, potrivit caruia Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Iata Programul legislativ al Guvernului. Proiectul privind suspendarea contributiilor la Pilonul II se afla la pagina 45Imediat dupa publicare, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a dat vina pe Comisia de Prognoza, sustinand ca Guvernul nu e de acord cu un asemenea plan.Luni dimineata, a reactionat si Comisia Nationala de Prognoza, care a dat asigurari ca plata contributiilor catre Pilonul II de pensii nu va fi suspendata.Ion Ghizdeanu, presedintele CNP, a declarat ca documentul a fost introdus din greseala in programul legislativ al Executivului pe 2018.In schimb, presed ...citeste mai departe despre " Dancila: Nu vom desfiinta Pilonul II. A fost propunerea Comisiei de Prognoza, o comisie pe care noi nu o agream " pe Ziare.com