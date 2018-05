De ce avem nevoie de pensiile private: un manifest pentru cei care au intre 30 si 50 de ani

Ba chiar, suprema confuzie (indusa prin propaganda Puterii), reprezentanti ai Guvernului afirma ca Pilonul I (administrat de stat) ar avea un randament mai ridicat decat Pilonul II (administrat de firme private specializate) si de aceea ar fi mai bine ca toate impozitele platite de salariati pentru a finanta sistemul de pensii sa fie administrate de stat! Nimic mai neadevarat.Pilonul I si Pilonul II au mecanisme de functionare total diferite, sunt doua sisteme complementare, iar desfiintarea Pilonului II ar insemna o grea lovitura aplicata nivelului de trai al actualilor salariati dupa ce vor iesi la pensie. Marea problema este ca lovitura ar fi aplicata acum, iar efectele le vor simti cei care vor iesi la pensie peste circa 15 ani.De aceea, trebuie sa intelegem acum de ce desfiintarea Pilonului II ne va afecta grav dupa ce vom iesi la pensie. Si de ce promisiunile oficiale de genul "Statul se va ingriji ca pensiile pe care le vor incasa cei care azi sunt activi sa nu sufere nici o diminuare" sunt doar vorbe goale, fara nici o acoperire in realitatea economica.Pensia de Stat - un sistem nesustenabilMai intai despre pensia de stat (numita, in mod uzual, Pilonul I) . Aceasta este o inventie a epocii industriale, atribuita lui Otto von Bismarck, cancelarul Germaniei Imperiale intre 1871-1890 si unificatorul Germaniei moderne.Pana la introducerea sistemului de pensii publice, oamenii isi asigurau batranetile pe doua cai: prin economii si prin asigurarea unui numar suficient de mostenitori, care sa aiba grija de parintii care nu mai pot munci. Traiul la batranete era mai bun sau mai rau in functie de cum isi asternea fiecare - cati bani a reusit sa puna deoparte, ce active producatoare de venit a acumulat (de exemplu, pamant agricol sau cladiri care puteau fi inchiriate) - dar si functie de cat de prosperi deveneau copiii.Cum copiii erau vazuti ca cel mai de nadejde reazem la batranete, familiile erau mari, ceea ce ducea la cresterea populatiei. In conditii normale, fiecare generatie era mai numeroasa decat cea dinaintea ei.Acest fenomen d ...citeste mai departe despre " De ce avem nevoie de pensiile private: un manifest pentru cei care au intre 30 si 50 de ani " pe Ziare.com