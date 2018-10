De luni, 100.000 de romani primesc pensii majorate

Este vorba despre cei care au grupele I si II de munca si care au iesit la pensie in perioada 1990 - 1 ianuarie 2011.Principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi sunt fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate, conform Digi24."In iulie a aparut legea 221 pe 2018, care presupune recalcularea pensiilor, pentru cei care au lucrat in grupele de munca, asta insemnand ca vor fi cresteri. Se aplica la beneficiarii legii 192, la o parte dintre ei cresterile au fost nesemnificative, la alta nu au fost deloc.Dupa acea lege 221 si recalcularea care va intra in vigoare de la 1 octombrie, practic vorbim despre o crestere cu o treime, in medie, la pensie", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.Ministrul a dat drept exemplu cazul minerilor, unde pana acum se impartea la un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, iar acum la 20, ceea ce duce la o crestere a pensiei cu o treime."Si alti beneficiari ai legii 221 sunt cei care au iesit la pensie pe legea 163, ulterior datei de 1 ianuarie 2011, care au lucrat in conditii speciale: furnalistii, siderurgistii, cei de la Metrorex . Se imparte la fel, la 25, in loc de 35. Asta inseamna o majorare de pensie la stabilirea dreptului. Cresterea va fi tot cu o treime", a punctat ea.Vasilescu a adaugat ca impactul e calculat la 1,3 miliarde de lei.Vasilescu: Sunt patru variante pentru Legea PensiilorRecent, ministrul Vasilescu a anuntat ca sunt patru variante de calcul pentru Legea Pensiilor si ca in prima saptamana din octombrie va fi aleasa una dintre acestea, dupa ce va primi de la Ministerul Finantelor si impactul financiar exact al legii."Teoretic, dupa ce vom prelua si observatiile ministerelor avizatoare, nu prea ar mai fi mare lucru de completat, pentru ca legea va fi rotunda, in sensul ca vom avea un impact financiar foarte exact calculat de Finante si, dupa ce am preluat aceste observatii din dezbaterea publica, textele ne asiguram ca nu sunt neconstitutionale sub nicio forma, pentru ca au trecut deja prin Ministerul Justitiei (...)Este, cred, suficient de mult dezbatuta, simulata si calculata, astfel incat sa nu trebuiasca sa acceptam foarte multe amendamente de la parlamentari. Dar dezbaterea parlamentara va fi deschisa si, daca va fi cazul, daca vom considera ca mai este nevoie de unele lucruri sa le preluam de la parlamentari, suntem foarte des ...citeste mai departe despre " De luni, 100.000 de romani primesc pensii majorate " pe Ziare.com