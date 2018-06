Desi PSD le-a dat mai multi bani, pensionarii o duc tot mai prost

In termeni reali, adica luand in calcul si cat au crescut preturile, pensiile au scazut in primul trimestru din acest an cu aproximativ 2% fata de trimestrul precedent, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica ( INS )."Indicele pensiei medii reale fata de trimestrul precedent, calculat ca raport intre indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale si indicele preturilor de consum, a fost de 98,1%", arata INS.Motivul acestei scaderi a pensiei reale il reprezinta cresterea accelerata a preturilor. Astfel, cu banii incasati in primul trimestru din acest an, pensionarii nu mai pot cumpara aceleasi produse pe care le cumparau in ultimul trimestru al anului trecut.Amintim ca INS a anuntat, marti, ca rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna mai la 5,41%, cel mai inalt nivel din februarie 2013, cand a fost 5,65%.Si in aprilie, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,2%, in crestere fata de martie, cand a fost 5%.In mai, fata de aceeasi luna a anului trecut, marfurile alimentare s-au scumpit cu 3,93%, in medie, preturile marfurilor nealimentare au urcat cu 7,75%, iar preturile serviciilor au crescut cu 2,72%.Fata de decembrie 2017, cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat, in mai, la cartofi (18,56%), fructe proaspete (18,37%), alte legume si conserve de legume (17,47%) si gaze naturale (10,43%).Pretul combustibililor, care are un impact mai larg asupra celorlalte preturi, a crescut, in mai fata de decembrie, cu 5,69%.Numarul pensionarilor e in scadereTotodata, arata datele INS, numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,223 milioane in primul trimestru, in scadere cu 6.000 fata de trimestrul precedent.In schimb, in ultimul trimestru al anului trecut numarul pensionarilor din Romania crescuse cu 5.000 fata de trimestrul precedent.In primul trimestru al acestui an, raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a ramas 9 la 10."Acest raport prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariati in Municipiul Bucuresti, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 15 la 10 in Giurgiu si Vaslui si 14 la 10 in ...citeste mai departe despre " Desi PSD le-a dat mai multi bani, pensionarii o duc tot mai prost " pe Ziare.com