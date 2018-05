Document oficial al Comisiei Europene: Romania vrea sa inverseze reforma pensiilor, transformand Pilonul II intr-unul facultativ

In raportul intocmit de Comisia Europeana se arata ca Bruxelles-ul stie de intentia Cabinetului Dancila de a anula obligativitatea platii contributiilor la Pilonul II de pensii pentru cetatenii romani. Mai exact, in document se arata ca:"Guvernul are in vedere o inversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus Pilonul II de pensii. (...) Potrivit declaratiilor publice, Guvernul intentioneaza sa faca transferurile catre Pilonul II optionale si sa ia o decizie pana la sfarsitul lunii iunie 2018, dupa consultarea cu partile interesate.Aceste transferuri ajung anual la circa 7 miliarde de lei.O astfel de masura ar reduce deficitul pe termen scurt (...) Cu toate astea, castigurile pe plan fiscal s-ar risipi pe termen lung, in conditiile in care devierea banilor de la Pilonul II ar lasa plata pensiilor varstnicilor doar pe seama contribuabililor.In plus, o asemenea masura ar putea avea un impact negativ asupra viabilitatii sistemului de pensii si asupra dezvoltarii pietelor de capital.Transformarea Pilonului II intr-unul optional ar priva Romania de dreptul de a invoca clauza reformei pensiilor din Pactul Fiscal European", se arata in documentul redactat de CE.Cel care a atras atentia opiniei publice asupra acestui document, senatorul PNL Florin Citu, a explicat pentru Ziare.com care sunt pericolele transformatii Pilonului II de pensii intr-unul facultativ."Acum plata contributiilor catre Pilonul II de pensii este obligatorie. Guvernul vrea sa schimbe structura legii de astazi si sa faca acest pilon facultativ. Sa tinem cont de faptul ca una este sa scazi cuantumul contributiilor catre Pilonul II si alta sa il faci facultativ. Facultativ poate insemna si ca valoarea lui va fi zero. E implicatia ulterioara.In plus - dupa cum reiese si din text - in Pactul Fiscal exista niste clauze privind reforme, inclusiv pe capitolul pensii. In baza clauzei privind pensiile, ti se permitea, ca tara, sa deviezi de la deficitul mare pe care il ai cu suma pe care o virezi catre Pilonul II de pensii. In cazul in care nu virezi bani catre Pilonul II, deficitul structural care ti se ia in calcul e pe de-intregul mai mare", a declarat pentru Ziare.com senatorul Florin C ...citeste mai departe despre " Document oficial al Comisiei Europene: Romania vrea sa inverseze reforma pensiilor, transformand Pilonul II intr-unul facultativ " pe Ziare.com