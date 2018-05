Dragnea dezminte categoric nationalizarea Pilonului II de pensii si ameninta cu Codul Penal. Ce spune despre suspendarea contributiilor

"Comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune in pericol securitatea nationala, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani. Informatiile privind o desfiintare sau nationalizare a Pilonului II de pensii pot destabiliza economic si social Romania si pot aduce atingere securitatii nationale", a declarat Liviu Dragnea.Jurnalistii l-au intrebat la cine se refera, Dragnea afirmand ca "in anumite posturi de televiziune, anumiti ziaristi, anumiti cetateni vorbesc in ultimele zile de intentia guvernului de a desfiinta Pilonul II de pensii, la asta m-am referit".Precizam insa ca, potrivit unui proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018 si publicat duminica seara, Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie. Astfel, contributiile CAS urmeaza sa fie incasate integral la buget.Despre acest proiect privind suspendarea contributiilor, Dragnea s-a limitat sa spuna ca nu e in programul de guvernare si atat.Iata Programul legislativ al Guvernului. Proiectul privind suspendarea contributiilor la Pilonul II se afla la pagina 45Balbaiala guvernantilor. Cum arunca pisica de la unii la altiiMinistrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza, insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Mai mult, Vasilescu a dat asigurari ca Pilonul II de pensii private nu va fi suspendat din luna iulie a acestui an, asa cum prevede proiectul de lege privind reglementarea pensiilor administrate privat publicat duminica pe site-ul Guvernului Romaniei."Nu se va intampla, pentru ca trebuie sa ajunga la noi", a spus Olguta Vasilescu, dupa ce pe site-ul Guvernului a fost publicata descrierea unui proiect de lege care prevede ca Pilonul II de pensii va fi suspendat incepand cu 1 iulie, precum si mai multe modificari ale legislati ...citeste mai departe despre " Dragnea dezminte categoric nationalizarea Pilonului II de pensii si ameninta cu Codul Penal. Ce spune despre suspendarea contributiilor " pe Ziare.com