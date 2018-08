"Cel mai tarziu joi, saptamana care urmeaza, va fi pus in transparenta decizionala si vor incepe si consultarile. Fondul de pensii crestere semnificativ, dar impactul bugetar este acoperit. Nu sunt probleme din punct de vedere al impactului bugetar", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3, dar fara sa dea detalii legate de unde vor proveni banii suplimentari.Presedintele PSD spune ca toate cresterile vor fi etapizate, pensiile urmand sa se dubleze pana in 2021."Luna iulie va fi cu inflatie negativa. Ghinion. A crescut punctul in 2018 la 1.100 de lei, deci cu 10%, va creste de 1265 lei in 2019. In 2020 punctul de pensie se dubleaza. Este cea mai mare crestere care a existat vreodata, cred ca nu numai in Romania, a punctului de pensie. Cresterile vor fi etapizate.Noua lege a pensiilor va schimba lucrurile in bine pentru foarte multi pensionari, fiecare pensie va fi cel putin dublata in 2021. Cum se calculeaza? Valoarea punctului de referinta care este 75 se inmulteste cu numarul de puncte in perioada in care ai muncit si iti da pensia. Daca ai 40 de puncte acumulate inmultite cu 75, ceea ce foarte multi au, obtii o pensie de 3.000 de lei", a explicat liderul PSD."Aici sunt niste date extrem de interesante si ravasitoare. In 2016, 3,639, 746 de pensionari romani aveau pensia sub 1.000 de lei. In 2018, 929 de pensionari romani i-am scos din acea categorie si au mai mult. Acesta este doar un prim pas. Intre 1,500 si 2.000 azi sunt mai mult cu 327,609 de pensionari romani. Aceasta e o crestere foarte mare. O sa vedeti ce rezultate apar in anul viitor pe evolutia unor pensii in cazuri concrete din piata reala", a completat Dragnea.Citeste si: Dragnea crede ca Iohannis s-a facut de ras si confirma existenta unui document referitor la acuzatia de inalta tradare. Ce spune despre placutele antiPSD ...citeste mai departe despre " Dragnea spune ca toate pensiile vor fi dublate pana in 2021: Nu sunt probleme din punct de vedere al impactului bugetar " pe Ziare.com