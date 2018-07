"Vom majora plafonul veniturilor pana la care pensionarii pot beneficia de medicamente la costuri cat mai accesibile. Crestem de la 900 de lei la 990 de lei plafonul veniturilor pana la care se acorda compensarea cu 90% a medicamentelor. Asadar, avem o crestere de 10%", a declarat prim-ministrul Dancila, la inceputul sedintei de la Palatul Victoria.Aceasta a adaugat ca este a doua majorare efectuata de Guvern, dupa ce plafonul a crescut cu 30%, in iunie 2018."Dorim ca pensionarii care au beneficiat de o noua majorare a pensiilor incepand cu 1 iulie sa-si pastreze acest drept, si anume accesul la medicamente compensate", a completat Vasilica Viorica Dancila.Citeste si Dancila face joi inca o sedinta de guvern. La doua zile dupa cea extraordinara de azi (Surse)Anuntul prim-ministrului vine in contextul in care Darius Valcov, consilier al premierului, a declarat, luni seara, ca, la momentul in care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare, nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla.Iata aici mai multe detalii: Darius Valcov sustine ca economia a crescut cu 24%: Amnistia fiscala se face, nu se discuta. E in programul de guvernare ...citeste mai departe despre " Dupa ce Valcov a anuntat dublarea pensiilor, Dancila majoreaza plafonul de compensate pentru pensionari " pe Ziare.com