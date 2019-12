Eliminarea pensiilor speciale, la vot final in Camera Deputatilor

Astfel, Camera Deputatilor are, miercuri, pe ordinea de zi proiectul de lege 292/2019, respectiv "Propunerea legislativa privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut special, functionari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, membrilor Curtii Constitutionale si a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania"."Anomaliile generate de existenta pensiilor de serviciu sunt de ordin social si financiar si influenteaza negativ societatea romaneasca.Astfel, in randul majoritatii populatiei exista un sentiment de dezaprobare nemultumire si frustrare fata de acest sistem de pensii de serviciu. (...) Un alt aspect negativ ce genereaza frustrare este si cuantumul acestor pensii de serviciu.Astfel, in timp ce 5 milioane de pensionari a caror pensie a fost calculata pe baza de contributivitate au un venit lunar mediul de aproximativ 1.100 lei, pensia medie in randul personalului ce beneficiaza de pensie de serviciu este chiar revoltator: peste 17.000 RON pensia medie pentru procurori si judecatori, peste 10.000 RON pensia medie in randul personalului aeronautic civil navigant, peste 5.000 RON pensia medie in randul diplomatilor si personalului consular", arata initiatorii in expunerea de motive.Potrivit documentului, conform unei cercetari sociologice din perioada 27 noiembrie-5 decembrie 2018, peste 80% din populatia Romaniei solicita eliminarea pensiilor de serviciu cunoscute ca pensii speciale.Initiatorii au mai spus ca, anual, statul roman cheltuie un miliard de euro pentru plata acestor pensii de serviciu, fiind 200.000 de astfel de pensionari.Proiectul de lege a fost respins de Senat, in iunie 2019.Comisia de Munca a adoptat, marti, in unanimitate, propunerea de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor. ...citeste mai departe despre " Eliminarea pensiilor speciale, la vot final in Camera Deputatilor " pe Ziare.com