Expertii avertizeaza: Modelul sistemului de pensii din Ungaria sau Polonia e irelevant pentru Romania. Sa ne uitam la modelele de succes

De altfel, si senatorul Florin Citu a atras atentia asupra acestui lucru.In Ungaria, de exemplu, initial s-a decis suspendarea Pilonului II pe motiv ca este criza economica mondiala. Ulterior, guvernul a adoptat o lege prin care oamenii aveau de ales intre Pilonul I si II.Insa, practic ei au fost obligati sa treaca la Pilonul I, pentru ca aceia care alegeau sa ramana si la Pilonul II pierdeau pensia de la stat. Radu Craciun , presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), spune insa ca Romania nu are de ce sa adopte acest model, pentru situatia din tara noastra este complet diferita cu situatia in care se aflau cele doua tari in momentul in care au adoptat aceasta lege."Cred ca trebuie sa ne asteptam ca Pilonul II sa ramana neschimbat. Recurenta acestei discutii despre ce s-a schimbat in Polonia si Ungaria o inteleg si nu o inteleg. Si nu o inteleg in primul rand pentru ca situatia Romaniei in momentul de fata este total diferita fata de situatia in care s-au aflat Polonia si Ungaria in momentul in care au facut lucrul acela. Polonia si Ungaria aveau o problema cu datoria publica. Acesta a fost principalul motiv pentru care ei au confiscat titlurile de stat. Pentru ca astfel au anulat datoria publica.Romania nu are aceasta problema. Romania nu are o problema cu datoria publica. De fapt, datoria publica a Romaniei este foarte scazuta. Deci este un prim motiv pentru care mi se pare ca modelul din Polonia si Ungaria este irelevant pentru Romania", a declarat Radu Craciun, joi, intr-o conferinta organizata de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei pe tema Pilonul II de pensii.Mai mult, el spune ca Romania ar trebui sa se uite la modelele din Germania, Franta sau Marea Britanie, care sunt de succes. In aceste tari, spune Radu Craciun, pensionarii isi permit sa calatoreasca, lucru pe care romanii care au muncit o viata intreaga nu il pot face."In al doilea rand nu stiu de ce nu ne uitam la pensionarii din Germania, Franta sau Marea Britanie. Pana la urma ei sunt cei care ne umplu autocarele in centrul vechi din Bucuresti. Nu pensionarii din Ugaria si Polonia. Deci haideti sa ne uitam la niste modele de succes si haideti sa vedem si cum ii facem pe pensionarii nostri