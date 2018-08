Fantasma pensiilor dublate de PSD: Cateva calcule arata o gaura de 50 de miliarde de lei adusa de noua lege

Pana la acea data, romanii vor fi chemati la urne de trei ori: in mai 2019 la alegerile europarlamentare, in noiembrie 2019 la prezidentiale si in toamna anului 2020 la parlamentare.Revenind la proiectul de lege pus joi seara in dezbatere publica, daca va intra in vigoare in forma actuala, cheltuielile cu pensiile vor creste cu 130% in 2022, la 140 miliarde de lei, dupa cum a anuntat Ministerul Muncii.Intrebarea este de unde vor aparea acesti bani, in conditiile in care in acest moment cheltuielile cu pensiile sunt mult mai mici si chiar si asa guvernantii nu le pot achita din fondul de pensii, fiind nevoiti sa apeleze la bugetul de stat pentru a face rost de bani.Ministerul Muncii se bazeaza pe ultimele estimari ale Comisiei Nationale de Prognoza, institutie subordonata Guvernului, potrivit carora in 2022 salariul mediu brut va fi de 5.737 de lei, iar numarul salariatilor va creste cu 800 de mii. Astfel, spun guvernantii, vor creste si contributiile la sistemul de pensiiInsa, facand un calcul, rezulta ca in 2022 contributiile romanilor la sistemul de pensii vor fi de 100 de miliarde de lei. Asadar, mult mai putin decat este nevoie pentru plata lor. Si, la aceasta suma, se mai adauga alte 10 miliarde de lei, bani pentru pensiile sociale. In total, un deficit la bugetul de pensii de 50 de miliarde de lei, exact cat intregul buget al sistemului de pensii din 2015.Pe ce se bazeaza guvernantii cand spun ca vor avea bani pentru cresterea pensiilorAm incercat sa aflam daca promisiunile guvernantilor ca vor creste pensiile sunt realiste, daca si cum pot face rost de acesti bani. Am stat astfel de vorba cu fostul ministru al Muncii din Guvernul Ciolos, Dragos Pislaru, care ne-a explicat ca argumentele Ministerului Muncii sunt ridicole."Ministerul Muncii a anuntat ca in 2022 va avea nevoie de 140 de miliarde, din care 100 de miliarde vor veni din contributii. Astazi se colecteaza undeva la 60 de miliarde de lei si se pune intrebarea cum ajungem noi de la 60 la 100. Sa vedem cum stau lucrurile in prezent.Se ia prognoza oficiala a Comisiei Nationale de Prognoza, ultima prognoza, prognoza pe termen mediu. Si acolo gasim salariul mediu b ...citeste mai departe despre " Fantasma pensiilor dublate de PSD: Cateva calcule arata o gaura de 50 de miliarde de lei adusa de noua lege " pe Ziare.com