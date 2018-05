"Pentru fiecare masura pe care am avut-o pentru acest an, impactul bugetar a fost prevazut in acest an in buget. Tot ce s-a prevazut in acest an se va realiza. Se maresc pensiile cu 10% de la 1 iulie", a declarat zilele trecute ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, reiterand ca "nu sunt si nu vor fi probleme nici cu pensiile si nici cu salariile".Insa, din executia bugetara publicata de Ministerul de Finante reiese ca bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele patru luni cu un deficit de 6,05 miliarde lei, adica 0,65% din Produsul Intern Brut (PIB).In aceste conditii, chiar are bani Guvernul pentru cresterea cu 10% a pensiilor din luna iulie? Ionut Dumitru, presedintele Consiliului Fiscal, a declarat pentru Ziare.com ca, daca ne raportam la alocarile bugetare prevazute in bugetul pe acest an, nu sunt bani suficienti pentru aceasta majorare.Potrivit acestuia, cheltuielile de asistenta sociala, care includ in primul rand pensiile, cresc mult mai repede decat cresterea bugetata pe tot anul. Nici in ceea ce priveste cheltuielile cu personalul nu stam prea bine, pentru ca si aici cresterea este mult prea mare fata de ceea ce s-a bugetat.Citeste mai departe despre " Bugetul, sub presiune: Pensiile cresc cu 10%, de la 1 iulie. Banii nu sunt prinsi in buget, de la investitii nu se mai poate taia " pe Ziare.com