Guvernul a calculat impactul bugetar pentru pensiile speciale ale primarilor

"Impactul bugetar pentru indemnizatiile la limita de varsta este undeva intre 100 si 150 de milioane de lei pe an. In legatura cu avizul negativ al Consiliului Economic si Social (aviz negativ - n.red.), vreau sa va aduc aminte ca inclusiv dupa sase luni de discutie in Parlament a Codului Administrativ, care in mare masura astazi este acelasi cu cel din Parlament, si atunci, la momentul respectiv, CES a dat aviz negativ.Prin lege suntem obligati sa solicitam avizul CES, care este unul consultativ. O sa raspundem si o sa motivam vizavi de obiectii si observatiile celor de la CES, in schimb, e o discutie foarte complicata, avand in vedere ca din avizul CES s-a mentionat doar punctul de vedere al sindicatelor si nu s-a mentionat sustinerea celor din asociatiile si din structurile administratiei locale, asta ca un detaliu de fond", a spus Suciu, miercuri, la dezbaterea "Upgrade Romania: marile proiecte de investitii in 2019", intrebat cum ar trebui interpretat avizul negativ al CES la proiectul Codului Administrativ si daca se stie ce impact va avea masura pensiilor speciale pentru primari.La randul sau, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a mentionat ca in Codul Administrativ sunt chestiuni normale si ca nu vrea nimeni sa creeze un statut aparte pentru primari."Mi-as dori foarte mult ca primarii sa vina sa explice mult mai clar, sa vina sa argumenteze ei, pentru ca ei stiu cel mai bine despre ce este vorba, pentru ca lumea sa inteleaga ca nu vrea nimeni sa creeze vreun statut aparte pentru primari, sunt chestiuni normale care trebuie aduse si e o decizie foarte importanta a Guvernului ca acest cod sa fie aprobat prin ordonanta de urgenta.Impactul pentru limita de varsta este unul sustenabil, 100-150 milioane de lei, nu este asta o problema si, atata timp cat noi am avizat acest document, este clar ca am si acceptat acest impact ca fiind sustenabil sau de acoperit.Sunt mult mai multe elemente de foarte mare interes in acest document. O sa vedem ce se invoca de catre CES si poate ar fi bine sa mergem mai multi ministri la sedinta CES, cand se face o noua discutie, reprezentanti ai asociatiilor de profil, sa discutam iar deschis si daca sunt inca puncte de vedere divergente sa incercam cat mai repede sa ne punem de acord, pentru ca acest document