Guvernul creste varsta de pensionare la femei la 65 de ani

In prezent, varsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de ani, insa tara noastra s-a angajat sa egalizeze pana in 2023 varsta de pensionare pentru barbati si femei la 65 de ani, informeaza Profit.ro.Totodata, Curtea Constitutionala a stabilit in acest an ca femeile trebuie sa aiba optiunea de a se pensiona la aceeasi varsta cu barbatii, iar acest lucru nu poate fi conditionat de incheierea unui contract de munca si/sau de acceptul angajatorului.Ordonanta de urgenta intra in vigoare in momentul in care va fi publicata in Monitorul Oficial.-Vom reveni cu detalii-