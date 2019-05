El a precizat ca modificarile au fost decise cu acordul administratorilor de pensii private."Asadar am modificat OUG 114/2018. Ministerul de Finante a purtat un dialog constructiv cu reprezentantii administratorilor de pensii private in vederea identificarii celei mai bune solutii pentru dezvoltarea sistemului de pensii private in Romania. Solutiile agreate s-au facut cu suportul tehnic al ASF. Fondurile de pensii private joaca un rol important in realizarea investitiilor in infrastructura si in finantarea economiei pe termen lung.Modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul al capitalului social minim. Se vor asigura astfel conditii echilibrate de functionare a administratorilor de pensii private si se va permite dezvoltarea sustenabila a sistemului de pensii private.Am decis cresterea capitalului social total al fondurilor cu circa 75 de milioane de euro pana la 136 de milioane de euro. In medie un administrator va creste capitalul social al unui fond de pensii cu circa 10,7 milioane de euro pana la 19,4 milioane de euro", a spus Teodorovici.Potrivit ministrului de Finante, infuzia de aproximativ 75,3 milioane de euro va determina dezvoltarea sistemului de pensii private in Romania.- Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe despre " Guvernul da inapoi si reduce cerintele de capital pentru fondurile de pensii private " pe Ziare.com