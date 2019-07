Guvernul ia in calcul impozitarea progresiva a pensiilor, pentru a scadea deficitul bugetului de stat (Surse)

Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici analizeaza masurile pe care trebuie sa le aplice pentru a scadea deficitul bugetului de stat la 3% din PIB, limita acceptabila conform normelor UE. Acestea vor fi anuntate la sfarsitul lunii iulie, odata cu rectificarea bugetara, au explicat sursele citate, pentru Mediafax.Astfel, din cei 11 miliarde de lei, care reprezinta deficitul bugetar actual, ministrul Finantelor planuieste taierea a 7 miliarde de lei din cheltuielile Guvernului, pentru a se incadra in tinta de deficit de 3%, adica 4 miliarde de lei, conform surselor social-democrate.Una dintre masurile luate in considerare de Executiv pentru reducerea deficitului bugetar este impozitarea progresiva a pensiilor speciale, conform surselor mentionate.De asemenea, Guvernul ar putea taia finantarea pentru programe cu masuri sociale. Unul dintre acestea ar putea fi cel cunoscut drept "Primul Ghiozdan", prin care copii din clasa I si clasa pregatitoare ar trebui sa primeasca un ghizodan cu rechizite. Pentru a implementa programul, Ministerul Educatiei a avut alocat in bugetul pe 2019 peste 9.300.000 lei.In acelasi timp, ministrul Finantelor ia in considerare restructurarea unor agentii guvernamentale pentru a eficientiza activitatea lor si costurile implicate, au explicat sursele social-democrate.Eugen Teodorovici a afirmat, marti ca unele ministere sunt "supradimensionate". El a oferit exemplul Ministerului Economiei, cu mii de companii in subordine, care nu isi justifica prezenta in economie, unele cu un singur angajat si care "atarna de ani de zile". Acesta a explicat ca va avea in vedere eficientizarea administratiei publice, a personalului din ministere, nu va face restructurari in alte domenii bugetare ca educatia sau sistemul medical.Oficialul din Guvern a anuntat, marti seara, ca deficitul de 1,4% consemnat dupa primele cinci luni a fost anticipat la inceputul acestui an si nu reprezinta o surpriza, precizand ca unul dintre factori este majorarea salariilor.Luna trecuta, Comisia Europeana avertiza Romania ca, din cauza modificarilor aduse Legii bugetului, evolutia salariala este mult prea mare in comparatie cu productivitatea tarii. Oficialul european ...citeste mai departe despre " Guvernul ia in calcul impozitarea progresiva a pensiilor, pentru a scadea deficitul bugetului de stat (Surse) " pe Ziare.com