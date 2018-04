Guvernul vrea banii din Pilonul II de pensii. Se pregateste o ordonanta de nationalizare?

A spus doar ca va fi un proces "total transparent" in care statul sa dea toate "informatiile, cat a acumulat" un om si "sa oferim randamente poate mai bune decat o face zona privata".Saptamana trecuta, Teodorovici a refuzat sa dea mai multe detalii, dupa ce a fost intrebat daca se are in vedere transformarea Pilonului I de pensii in fond de investitii.Azi, insa, ministrul a facut noi precizari pe aceasta tema, afirmand ca statul ar putea sa investeasca o parte din fondurile publice de pensii. Avand in vedere ca in acest moment, bugetul de pensii este intr-un mare deficit, este evident ca pentru a avea bani de investit trebuie sa adauge niste sume care sa acopere deficitul si sa mai si ramana. Cam cat ar lua de la pilonul II.Senatorul PNL Florin Citu atrage, insa, atentia ca Executivul nu are cum sa faca sistemul de pensii private optional, singura varianta fiind nationalizarea Pilonului II. Mai mult, el avertizeaza ca Guvernul va da o ordonanta in acest sens.Ordonanta de urgenta pentru nationalizarea Pilonului II?Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care va nationaliza Pilonul II de pensii, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului.El a declarat pentru Ziare.com ca nationalizarea este singurul mod prin care Executivul ii poate face pe romani sa isi mute banii deja acumulati in Pilonul II in Pilonul I."Guvernul va da o ordonanta de urgenta pentru nationalizarea pensiilor. Nationalizarea este singurul mod in care pot sa convinga oamenii sa isi ia banii de pensii si sa plateasca pensiile nesimtite si speciale crescute din pix de Olguta si restul. Ce om normal la cap isi ia banii lui si spune 'da, vreau sa ii dau sa platesc pensiile crescute de Olguta si Dragnea si nu imi pun banii deoparte pentru viitor'?", a declarat Florin Citu pentru Ziare.com.Senatorul PNL s-a intalnit azi cu reprezentanti ai Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, afirmand ca in cadrul reuniunii s-a demontat mitul ca banii din Pilonul II sunt ai statului."Ceea ce a fost important astazi este ca s-a demontat acel mit ca Pilonul II de pensii sunt banii statului. Nu, sunt banii privati si singurul mod prin care poti sa iei niste bani privati sa ii tran ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea banii din Pilonul II de pensii. Se pregateste o ordonanta de nationalizare? " pe Ziare.com