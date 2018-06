IMM-uri: Pilonul II de pensii nu trebuie sa devina optional. Ar fi un nou pas spre desfiintarea sa

Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM), Florin Jianu, a apreciat ca intreaga societate romaneasca trebuie sa se opuna din rasputeri transformarii Pilonului II de pensii intr-unul optional. Iata de ce:"Vorbim, aici, despre un program in trei pasi (al Guvernului Romaniei- n.red.) . Primul este cel al diminuarii nivelului contributii la Pilonul II. Al doilea este transformarea acestui pilon de pensii intr-unul optional. Iar al treilea este desfiintarea sa.In aceste conditii, din punctul meu de vedere, intreaga societate ar trebui sa aiba o reactie extrem de puternica, astfel incat sa nu se ajunga nici macar la pasul al doilea din acest plan. Daca se va ajunge la acest pas si se va continua, impactul negativ pe care eliminarea Pilonul II de pensii il va avea asupra calitatii vietii romanilor si asupra economiei din tara noastra va fi unul major", a apreciat Florin Jianu, in cadrul unei conferinte de presa.De ce ne trebuie Pilonul II de pensiiCu acelasi prilej, presedintele de onoare al CNIPMM, Ovidiu Nicolescu , a enumerat, inca o data, principalele motive pentru care contributia la Pilonul II de pensii ar trebui sa isi pastreze, in Romania, caracterul obligatoriu."Inainte de toate, nu trebuie sa uitam nicio clipa faptul ca acest Pilon II de pensii are o foarte mare importanta sociala. Daca ne uitam la evolutia demografica, ne putem da seama ca numarul de contribuabili scade, iar asta inseamna ca si cuantumul pensiei de stat va fi unul din ce in ce mai mic.Or, in aceste conditii, este evident faptul ca suma economisita in cadrul Pilonul II este sansa romanului de a trai un pic mai bine, dupa varsta pensionarii.Apoi, Pilonul II are si o importanta economica deosebita, fiind unul dintre cele mai importante instrumente de economisire. Sigur ca poti lasa economisirea in seama cetateanului, dar in aceste conditii ar trebui sa te astepti la rezultate diferite.Daca ii lasi omului posibilitatea de a opta, sunt sanse destul de mari ca acesta sa nu mai economiseasca, sa nu mai contribuie, ci sa foloseasca banii in alt scop.Apoi, sa nu uitam nicio clipa despre faptul ca aceste fonduri sunt, de fapt, unii dintre marii investitori. Si nu e o chestiune valabila doar in Romania. Pana la acest moment, in SUA, fondurile ca ...citeste mai departe despre " IMM-uri: Pilonul II de pensii nu trebuie sa devina optional. Ar fi un nou pas spre desfiintarea sa " pe Ziare.com