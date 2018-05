In ce au investit fondurile de pensii din Pilonul II: Cea mai mare pondere o au de departe titlurile de stat

In ce au investit banii romanilorTitlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 25,95 miliarde de lei, respectiv 61,03%.Pe locul doi se afla actiunile, cu 8,65 miliarde de lei (20,35%).Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,54 miliarde de lei, respectiv 8,33% din totalul activelor.Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de pe Pilonul II era de 42,529 miliarde de lei, la 31 martie 2018, iar valoarea activului net era de 42,509 miliarde de lei.Asadar, in cazul in care Guvernul decide sa ceara banii de la Pilonul II pentru a-i administra statul, decizia ar crea o mare problema, pentru ca fondurile de pensii ar trebui sa-si recupereze banii in primul rand din... titlurile de stat.7 milioane de participantiFondurile de pensii private obligatorii aveau 7,111 milioane de participanti. Conform datelor ASF, de la inceputul colectarii in sistem, au fost virate contributii pentru 6,97 milioane participanti.In luna ianuarie 2018, au fost virate contributii pentru 4,018 milioane participanti, iar pentru 3,070 milioane nu au fost virate contributii.Pe pilonul II sunt active urmatoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life Pensii, Aripi, AZT Viitorul tau, BCR BRD , NN si Vital.Guvernul a pus gand rau Pilonului II de pensiiExecutivul a pus ochii pe banii cu care au contribuit romanii la Pilonul II de pensii. Si nu este de mirare avand in vedere ca, in acest moment, bugetul de pensii al statului este intr-un mare deficit.Pana acum, guvernantii nu au spus nimic concret in ceea ce priveste viitorul pilonului de pensii private. Din partea lor au venit doar declaratii care au bulversat contribuabilii: intre Pilonul I si Pilonul II va fi o concurenta iar oamenii vor putea opta intre cele doua sisteme de pensii, pilonul de pensii al statului ar putea fi transformat in fond de investitii, se iau in calcul nationalizarea Pilonului II si reducerea contributiei catre fondul de pensii private obligatorii.Citeste si:Alba neagra cu Pilonul II de pensii: De ce se insista pe migrarea catre pensiile de stat si cum s-ar putea faceTeodorovici despre Pilonul II: Normal si de bun simt este ca statul sa... citeste mai departe despre " In ce au investit fondurile de pensii din Pilonul II: Cea mai mare pondere o au de departe titlurile de stat " pe Ziare.com