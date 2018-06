In timp ce la noi Guvernul PSD vrea sa ia banii din Pilonul II, UE negociaza pentru un fond european de pensii private

Marti, 19 iunie, ambasadorii UE au solicitat presedintiei sa inceapa negocierile cu Parlamentul European cu privire la "produsul paneuropean de pensii (PEPP) ", o noua clasa de regimuri de pensii personale, de indata ce Parlamentul este pregatit sa negocieze, a informat Consiliul UE.Aceste regimuri de pensii personale sunt asemanatoare cu cele din Pilonul II, din tara noastra.Proiectul anuntat de Consiliu urmareste sa ofere mai multe optiuni persoanelor care vor sa salveze bani pentru momentul in care ies la pensie si, in acelasi timp, sa stimuleze piata pensiilor personale.Potrivit Comisiei, doar 27% dintre europenii cu varste cuprinse intre 25 si 59 de ani au subscris la un produs de pensie."Produsul paneuropean de pensii va sustine planul unitatii pietelor de capital, deoarece va contribui la dirijarea economiilor catre investitii pe termen lung", a declarat Vladislav Goranov, ministrul Finantelor din Bulgaria, care detine in prezent presedintia Consiliului."Acesta (produsul paneuropean - n.red.) va promova concurenta intre furnizorii de pensii, permitandu-le sa vanda produse de pensie in afara pietelor nationale si oferindu-le celor care economisesc mai multe optiuni pentru modul in care si locul in care sa-si puna economiile", a completat ministrul.Potrivit propunerii, PEPP ar avea aceleasi caracteristici standard indifrerent de locul in care ar fi vandute. Acestea ar fi oferite de o gama larga de furnizori, in principal companii de asigurari, banci, fonduri de pensii ocupationale, societati de investitii si administratori de active.In Europa, piata de pensii personale este in prezent fragmentata, datorita unor reguli care impiedica dezvoltarea unei piete la nivelul Uniunii Europene. In unele state membre, piata este practic inexistenta, potrivit Consiliului.Pentru produsele bazate pe instrumente de piata de capital, alegerea este deseori limitata. Aceasta duce la costuri mai mari pentru cei care depun bani, dar si la o lipsa de lichiditate pe piete. In SUA, de exemplu, fondurile de pensii au un rol mai important decat in Europa ca investitori institutionali.Regulamentul ar adauga un cadru paneuropean pentru persoanele care doresc sa utilizeze PEPP ca optiune de economisire. PEPP-urile ar completa sistemele de pensii de stat, ocupationale ...citeste mai departe despre " In timp ce la noi Guvernul PSD vrea sa ia banii din Pilonul II, UE negociaza pentru un fond european de pensii private " pe Ziare.com