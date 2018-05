Incertitudinea legata de Pilonul II de pensii afecteaza Bursa de la Bucuresti. Cotatiile se apropie de minimul acestui an

Cauzele acestui declin sunt mai multe, insa principalul motiv il reprezinta declaratiile contradictorii din ultima perioada in legatura cu viitorul Pilonului II de pensii, a declarat pentru Ziare.com Gabriel Aldea, senior broker in cadrul Tradeville.Potrivit acestuia, daca Guvernul decide sa suspende Pilonul II de pensii si sa mute contributiile urmatoare doar catre Pilonul I, piata de capital ar avea foarte mult de suferit."Declinul s-a accelerat in ultima perioada - practic a inceput de la finalul lunii aprilie, dar acum este mai vizibil. Incertitudinea privind Pilonul II de pensii este unul dintre factorii importanti care este posibil sa fi determinat aceste scaderi ale cotatiilor la BVB.Fara discutie, Pilonul II a ridicat cele mai mari ingrijorari in legatura cu piata noastra.Cred ca este un catalizator al acestor scaderi, pentru ca o schimbare in zona aceasta de contributii la Pilonul II, si luam acum in calcul un transfer al urmatoarelor contributii, nu si varianta transferului contributiilor existente, ar insemna ca fondurile de pensii care sunt foarte active pe piata noastra si care s-au constituit intr-un cumparator major de pe piata noastra sa dispara sau forta lor sa fie mult diminuata.Acest lucru poate sa aiba o influenta in viitor asupra raportului intre cererea si oferta de actiuni, cu impact asupra cotatiilor. Din moment ce ai un cumparator semnificativ care nu mai e prezent in piata, iti influenteaza raportul intre cererea si oferta de actiuni. De aceea, este posibil ca anumiti investitori, luand in calcul aceste posibile schimbari in raportul de forte din piata sa faca exit-uri de pe piata noastra", ne-a explicat Gabriel Aldea.Un alt factor semnificativ care a dus la scaderea cotatiilor la Bursa de Valori Bucuresti il reprezinta deteriorarea la nivel macro a economiei romanesti: deficitul bugetar, care ar putea depasi 3%, cresterea deficitului de cont curent, inflatia in crestere, scaderea ritmului de crestere economica.Gabriel Aldea arata ca, in prima parte a anului, investitorii nu au tinut seama foarte mult de aceste deteriorari economice, insa acum ei sunt atenti si la aceste aspecte."As mai aminti un factor, care mi se pare foarte important si el. Practic ...citeste mai departe despre " Incertitudinea legata de Pilonul II de pensii afecteaza Bursa de la Bucuresti. Cotatiile se apropie de minimul acestui an " pe Ziare.com