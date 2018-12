Inflatia a injumatatit cresterea pensiilor. Un milion de romani primesc pensia minima garantata

Pe parcursul ultimelor 12 luni, numarul de persoane aflate in plata a scazut per total cu circa 23.000 de pensionari.Evolutiile au fost, insa, mult diferite pe categorii, cu o crestere de 19.000 la persoanele care au atins limita de varsta si de 9.000 de persoane in cazul celor care au beneficiat de pensie anticipata partiala.Numarul persoanelor pensionate anticipat pe parcursul ultimelor patru trimestre s-a diminuat usor, de la 22.000 la 20.000 de persoane. Scaderi semnificative au inregistrat beneficiarii de pensii in calitate de urmas (-9.000 de persoane) dar, mai ales, cei incadrati in diverse grade de invaliditate (-40.000 de persoane).Diferente notabile fata de media cresterilor de pensii s-au inregistrat in cazul persoanelor care s-au pensionat anticipat in conditii mai favorabile decat cele stabilite anterior (ele au beneficiat de o crestere medie de circa 26% nominal si peste 20% in termeni reali) si in cazul persoanelor invalide, la care a avut loc o crestere nesemnificativa a puterii de cumparare (+0,1%).Reamintim ca, de la 1 iulie, pensia minima a crescut la 640 de lei (+23%, mai mult decat dublu fata de punctul de pensie), potrivit OUG 82/2017. Valoarea minima anterioara fusese de 520 de lei si a fost aplicabila din martie 2017, cand pensionarii au beneficiat de o majorare a acesteia de la 400 de lei, prin OUG nr. 2/2016 (majorare cumulata de 60% in doi ani).Dupa cum anticipam, numarul persoanelor de persoane beneficiare de ajutor social pentru completarea pensiei stabilite pe baza contributiva a depasit un milion si a nivelat puternic veniturile in partea de jos a scalei actuale de venituri pentru pensionari.S-a ajuns in situatia in care mai mult de un pensionar din cinci are suma primita subventionata de stat, peste cea rezultata pe baza de contributivitate.Citeste mai departe analiza Inflatia anuala a injumatatit cresterea pensiilor in termeni reali in T3. Numarul beneficiarilor pensiei sociale minime garantate a trecut de 1 milion pe Curs de Guvernare ...citeste mai departe despre " Inflatia a injumatatit cresterea pensiilor. Un milion de romani primesc pensia minima garantata " pe Ziare.com