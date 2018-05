IT-istii fac apel la Guvern sa pastreze Pilonul II: Daca pusculita copiilor lor va fi sparta, multi vor pleca din tara

Alexandru Lapusan, vicepresedinte ANIS, a declarat, joi, intr-o conferinta organizata de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, ca si mesajele transmise discutabil in mediul public si legislatia care se schimba des ii afecteaza pe cei din domeniul IT.Potrivit acestuia, firmele mari si brandurile care au deschis birouri in Romania pot la fel de usor sa le inchida si sa le mute in alta parte."Ne asteptam la o crestere anuala a industriei IT cu 15%. Or, cresterea asta nu a fost intamplatoare, nu pentru ca suntem frumosi si destepti, ci din cauza ca mediul a fost atractiv.In momentul in care se schimba foarte des legislatia, taxele, ne jucam cu sistemul de pensii, se creeaza un sistem neatractiv pentru investitorii de afara. Firmele mari si brandurile care au deschis birouri aici pot la fel de usor sa le inchida si sa le mute in alta parte.Prin urmare, in momentul in care exista tot fel de mesaje transmise in mod discutabil in mediul public, aceste mesaje nu fac decat sa creeze un mediu de neincredere din partea specialistilor din IT.Ei pot sa plece si mai repede din tara decat poate o firma care a venit aici. Trebuie sa luam in calcul si acest lucru. Si, prin urmare, in momentul in care le spunem ca pensiile din Pilonul II, ca pusculita asta a copiilor lor va fi sparta, va fi foarte greu sa le spunem: ramaneti aici, munciti in Romania ca va va fi bine! Este deja un mesaj dificil sa fie credibil", a declarat Alexandru Lapusan.Iata si mesajul Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania: Deficitul bugetului de asigurari sociale e cauzat de pensiile speciale. Exista riscul ca Romania sa fie saraca si batranaVicepresedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii a tinut sa sublinieze si faptul ca cei din industria IT vor vedea orice modificare asupra sistemului actual de pensii ca pe o nationalizare a unor bani pe care i-au castigat deja.Asadar, afirma Alexandru Lapusan, PIlonul II nu numai ca trebuie mentinut, ci ar trebui sa se respecte prevederile initiale si sa ajunga la o contributie de 6%"Cred ca IT-istii vor vedea orice modificare asupra sistemului actual de pensii ca pe o nationalizare a aceea ce ei au deja, a unor bani pe care i-au castigat deja, a unor drepturi pe care le au d ...citeste mai departe despre " IT-istii fac apel la Guvern sa pastreze Pilonul II: Daca pusculita copiilor lor va fi sparta, multi vor pleca din tara " pe Ziare.com