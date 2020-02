Lazea (BNR): Orice crestere a pensiilor cu mai mult de 10% decat cresc salariile adanceste deficitul

"Pensiile ar putea fi crescute fara corelarea cu cresterea, si aceea sustenabila, a salariilor. Lumea habar nu are in Romania, la 30 de ani de tranzitie, ca avem un sistem de tip 'pay as you go', adica pensiile de azi sunt platite de salariatii de azi. Orice crestere a pensiilor cu mai mult de 10% decat cresc, paranteza nesustenabil, salariile, nu face decat sa dezechilibreze si sa adanceasca deficitul. Pensiile se platesc pe baza salariilor nu pe baza de acumulari trecute", a mai spus Lazea.Economistul-sef al a explicat ca, daca se aplica cresterea cu 40% din septembrie, vom ajunge in 2022, cand efectul va fi incorporat in totalitate, ca salariile si pensiile impreuna sa constituie 22,2% din PIB, reprezentand o crestere de peste 6% fata de anul 2015."Am avut o pierdere din relaxare fiscala de venituri de 3%. Avem o crestere potentiala prevazuta din salarii si pensii de 6%. Astfel, 6 si cu 3% inseamna 9% pe care cu ce ii acoperi? Cu promisiuni", a mai spus Lazea.Acesta a adaugat ca este o iluzie daca se considera ca toate aceste pierderi si cheltuieli crescute pot fi compensate cu masuri de genul eliminarea pensiilor speciale pentru 9.000 de persoane (magistrati, diplomati, aviatori)."Asta ar aduce, daca s-ar aplica, 0,1% din PIB. Alte masuri de genul asta sunt reducerea numarului parlamentarilor si alte asemenea. Discutia este complet defazata si nu are legatura cu situatia economica", a mai spus Lazea in cadrul unui seminar de specialitate.Economistul-sef al BNR a subliniat ca societatea romaneasca nu considera ca fiind bun public un buget situat la echilibru sau aproape de echilibru, cu deficite mici, iar acest lucru se vede foarte bine in cele noua iluzii inregistrate, legate de buget si acest dezechilibru.Citeste si Semnal de alarma de la Comisia Europeana: Majorarea pensiilor va duce deficitul peste 6%, datoria publica la 90% si va prabusi ratingul de tara ...citeste mai departe despre " Lazea (BNR): Orice crestere a pensiilor cu mai mult de 10% decat cresc salariile adanceste deficitul " pe Ziare.com