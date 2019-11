Lazea (BNR) trage un semnal de alarma privind cresterea pensiilor: 99% dintre romani nu inteleg dimensiunea problemei

El a explicat ca guvernantii ar fi trebuit in acest an sa caute solutii pentru reducerea deficitului bugetar, cum ar fi investitii productive, astfel incat sa nu fim nevoiti sa apelam la imprumuturi externe. Iar cresterea pensiilor, spune Valentin Lazea, nu constituie o investitie productiva."Sunt convins de un lucru. 99% din publicul romanesc nu intelege dimensiunea problemei. Ca sa intelegi gravitatea problemei trebuie sa intelegi dimensiunea ei. Orice depasire a limitei de deficit implica recurgerea la imprumuturi externe, tot mai scumpe, pentru finantarea eventualului deficit suplimentar. Si este putin probabil, ca fondurile de investitii straine, agentiile de rating, CE, sau FMI sa lase nepenalizata o astfel de depasire a limitei de deficit bugetar de 3% din PIB.In aceste conditii, vorbim de vara-toamna acestui an, preocuparea oricaror decidenti responsabili ar fi trebuit sa fie gasirea de modalitati de reducere a deficitului bugetar, nicidecum de crestere a acestuia. Sau, la limita, daca era avuta in vedere o depasire a deficitului bugetar, aceasta trebuia sa aiba ca scop investitii productive care sa genereze valoare adaugata, care sa poata fi utilizata ulterior pentru rambursarea acelor imprumuturi. Ori, sa fim de acord cu totii, cresterea pensiilor nu constituie o asemenea investitie productiva. Din cresterea pensiilor nu vei putea sa rambursezi imprumuturile pe care le faci pentru a le finanta", a declarat Valentin Lazea.Economistul sef al BNR spune ca in momentul in care a fost adoptata Legea pensiilor , a fost ignorat fundalul macroeconomic. Mai exact, afirma Lazea, majorarea pensiilor de la 1 septembrie va genera un deficit suplimentar ce circa 3,3 miliarde lei, sau 0,3% din PIB, pentru ultimele 4 luni ale acestui an."Acesta este fundalul macroeconomic ignorat de decidenti atunci cand au adoptat legea 127/2019 privind sistemul public de pensii. Spun ignorat, deoarece la articolul 86, aliniatul 2, litera a, se prevede majorarea punctului de pensie la 1.265 de lei incepand cu 1 septembrie 2019, lucru care rezulta intr-un deficit suplimentar ce circa 3,3 miliarde lei, sau 0,3% din PIB, pentru ultimele 4 luni ale acestui an, respectiv, avand in vedere extrapolarea a 12 luni anul viitor, 10 miliarde de lei, sau 0,9% din PIB pentru anul 2020.Astfel, depasirea ...citeste mai departe despre " Lazea (BNR) trage un semnal de alarma privind cresterea pensiilor: 99% dintre romani nu inteleg dimensiunea problemei " pe Ziare.com