Legea pensiilor intra azi la vot final in Camera Deputatilor, for decizional

Deputatii au adoptat deja legea pe articole, in plenul de marti, cu un amendament UDMR, care prevede ca persoanele care sufera de handicap grav se pot pensiona la realizarea unei treimi din stagiul complet de cotizare."Pensionari - persoana care beneficiaza de una din categoriile de pensii prevazute de prezenta lege si a realizat cel putin stagiul minim de cotizare de 15 ani precum si persoanele incadrate in grad de handicap grav care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare", prevede amendamentul adus de UDMR la articolul 3 din proiectul Legii pensiilor.De asemenea, pentru corelarea cu articolul 3, si articolul 52 s-a modificat astfel:"Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 5, in functie de gradul de handicap, dovedit cu certificat de incadrare in grad si tip de handicap, dupa cum urmeaza: a) indiferent de varsta, daca au realizat, in conditii de handicap grav, cel putin o treime din stagiul complet de cotizare".Deputatul Eva-Andrea Csep a anuntat, in plenul de marti, ca restul amendamentelor UDMR privind pensiile pentru persoanele cu dezabilitati vor fi cuprinse intr-o lege speciala care va fi depusa in curand in Parlament.Aceasta a sustinut ca Legea pensiilor e, in final, "o lege acceptabila"."Trebuie sa recunoastem ca proiectul de lege care se afla azi in plen este elaborat intr-o forma mult mai acceptabila fata de forma depusa in Parlament. Este inacceptabil si inadmisibil ca acordarea unui pachet de privilegii pentru o categorie de pensionari sa fie in dezavantajul pensionarilor dintr-o alta categorie.Mai exact, daca majoritatea pensionarilor vor beneficia de o crestere semnificativa a pensiilor pentru limita de varsta, acesta nu poate rezulta din diminuarea pensiilor de invaliditate.Da, pensiile vor creste, dar ce se va intampla cu persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca ca urmare a unui accident sau boli si nu au putut realiza un stagiu minim de cotizare de 15 ani? Va spun eu, o nenorocire. Nimeni nu s-a gandit la acesti oameni pana cand grupul UDMR nu a impus aceasta problema.Se spune ca va exista, nu stim cand, o lege a indemnizatiei sociale, in care vor fi cuprinse to ...citeste mai departe despre " Legea pensiilor intra azi la vot final in Camera Deputatilor, for decizional " pe Ziare.com