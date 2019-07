Iohannis a promulgat legea pensiilor, cu un impact bugetar de 25 de miliarde de lei

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis luni Ziare.com. Legea pensiilor , reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional, in 26 iunie. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri.Au existat discutii aprinse in timpul dezbaterilor, deputatii Opozitiei acuzand ca dispozitiile CCR nu au fost transpuse in legea reexaminata si ca PSD si ALDE urmaresc "sa stoarca voturi de la pensionari", propunand cresterea punctului de pensie cu 40% inainte de alegeri.Deputatul USR Cristian Seidler a spus ca Legea pensiilor reprezinta o farsa si nu exista bani pentru majorarea pensiilor."Aceasta lege este o farsa. Sa-ti propui cresterea punctului de pensie cu 40% inaintea alegerilor, evident ca se face in scopuri politice. Bani nu exista, ca Lia Olguta Vasilescu arata in expunerea de motive ca aceasta lege doar in anul curent are un impact negativ de 8,5 miliarde lei, bani pe care nu i-ati prevazut in legea asigurarilor sociale. Sa folositi fondul de pensii cu scopul de a stoarce voturi de la pensionari este imoral. Nu poti pretinde ca reformezi sistemul de pensii, dar sa pastrezi pensiile speciale. Nu va mai satura Dumnezeu de pensii speciale", a afirmat Seidler.Mai mult, deputatul a subliniat ca anul viitor "impactul va fi de aproape de 25 miliarde de lei - adica peste 5 miliarde de euro - bani pe care ii vor lua din imprumuturi scumpe, pe care le vor plati mai apoi copiii si nepotii pensionarilor de astazi".In replica, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat asigurari ca exista bani pentru majorarea pensiilor pentru ca Guvernul PSD-ALDE a adus multi bani la buget.Ce prevede Legea pensiilorLegea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand cu 1 septembrie 2019 si incheind cu 1 septembrie 2021.Valorile punctului de pensie sunt urmatoarele:a) la data de 1 septembrie 2019 - 1.265 lei;b) la data de 1 septembrie 2020 - 1.775 lei;c) la data de 1 septembrie 2021 - 1.875 lei.In prezent, punctul de pensie are valoarea de 1.100 de lei, ceea ce inseamna o crestere cu 70% a tuturor pensi ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat legea pensiilor, cu un impact bugetar de 25 de miliarde de lei " pe Ziare.com