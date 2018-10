Legea pensiilor, pe masa Guvernului. Impactul bugetar va fi de 81 de miliarde de lei, Dancila ne asigura ca sunt bani

"Discutam azi noua Lege a pensiilor, un proiect important pentru milioane de romani prin care ne dorim cresterea veniturilor pentru pensionari si eliminarea inechitatilor din sistemul public de pensii. Astfel, asiguram pensii egale pentru munca egala si indreptam inechitatile din prezent, cand doua persoane care au avut aceeasi ocupatie si au aceeasi vechime in munca au pensii diferite.Noua Lege a pensiilor se va aplica etapizat, incepand cu 2019 pana in 2021, cand va intra integral in vigoare, ceea ce inseamna si noi cresteri ale punctului de pensie, la 1.265 lei in 2019, 1.775 in 2020 si 1.875 in 2021. Aceasta lege este complexa, bazata pe principii solide, poate fi sustinuta din punct de vedere bugetar si asupra careia ne-am consultat atat cu patronatele, cat si cu sindicatele", a sustinut Viorica Dancila.Citeste si: Legea Pensiilor a fost modificata. Iata cum se va majora anual punctul de pensieMinistrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat miercuri ca Legea pensiilor va avea in 2019 un impact bugetar de 8,4 miliarde de lei, in 2020 de 24,8 miliarde, in 2021 de 51 de miliarde, iar in 2022 de 81 de miliarde de lei.Olguta Vasilescu a dat, insa, asigurari ca exista bani la buget pentru aceste majorari."Nu se taie de undeva si nu trebuie sa introducem noi taxe pentru aceasta lege, PIB-ul creste in fiecare an, noi am lucrat pe datele Comisiei Nationale de Prognoza care se refera la urmatorii patru ani.Ei pana acum niciodata n-au gresit, nici cresterea economica, nici valoarea PIB-ului. Comisia Europeana a mai gresit, FMI -ul a mai gresit, dar niciodata Comisia Nationala de Prognoza. De alfel, avem incepand de ieri (marti - n.red.) si avizul Ministerului de Finante", a declarat Olguta Vasilescu la Digi24.Si ministrul de Finante pare linistit, afirmand ca, desi impactul este mare, nu trebuie sa existe nicio temere in aceasta privinta."Suma este foarte mare. Presedintele Dragnea spunea ca este o provocare. Cred ca este cea mai mare provocare.Ca principiu, am spus mereu ca aceste doua legi, salarizarea si pensiile, au un impact semnificativ, dar, din punctul meu de vedere, atata timp cat putem si reusim sa aducem din economie bani, nu trebuie sa fie pentru noi o temere", a mentionat Teodorovici, marti seara, la TVR....citeste mai departe despre " Legea pensiilor, pe masa Guvernului. Impactul bugetar va fi de 81 de miliarde de lei, Dancila ne asigura ca sunt bani " pe Ziare.com