Martea neagra din 13 martie a noilor pensii speciale propuse de parlamentarii Puterii si ai Opozitiei

Citesc apoi, la interval de cateva ore, in presa nationala ca parlamentarii Puterii si ai Opozitiei - cu exceptia USR -, au mai copt o propunere legislativa de noi pensii speciale pentru alesii locali, dupa esecul declararii neconstitutionale a proiectului similar din anul 2015.Reiau textul matinal aici:Marti, a doua intrebare a saptamanii (Ziua si intrebarea cheie a saptamanii - n.red.)De ce nu se vrea eliminarea privilegiilor si a pensiilor speciale nemeritate ca sa nu mai risipim banii?Peste 9.000 de privilegiati primesc pensii medii care depasesc chiar si 10.000 de lei pe luna. Va imaginati ca aceste pensii medii ascund varfurile asezate dincolo de orice imaginatie europeana. De ce ministrul Justitiei cumuleaza 27.000 lei pensie speciala pe luna cu multe alte venituri salariale lunare din bani publici? Cum au schimbat ei Romania in bine?! Nicicum.Iata cat risipim cu privilegiatii in luna ianuarie 2018! Situatia completa a pensiilor speciale in Romania o gasiti AICI.Eliminati privilegiile nemeritate si pensiile speciale! Nu putem construi o natiune competitiva cu privilegiati platiti din bani publici care nu au nicio legatura cu performanta!Simt nevoia sa detaliez si sa repet ca NU exista nicio justificare pentru pensiile speciale. Masura este o aberatie economica si sociala.Deja salariile alesilor locali le depasesc de cateva ori pe cele ale medicilor si profesorilor, ceea ce inseamna ca vor fi avantajati si la pensie. Adaugarea unor coeficienti artificiali, pe baza noului proiect de lege pentru crearea de pensii speciale alesilor locali incepand cu anul 2019, echivaleaza cu adancirea deficitului public de pensii, cu complicarea nejustificata a alambicatului deja sistem public de pensii tapar cu cateva categorii profesionale declarate speciale.Salariile speciale ale magistratilor, parlamentarilor, angajatilor Curtii de Conturi sau ale judecatorilor avantajeaza aceste categorii profesionale la pensionare daca s-ar aplica principiul contributivitatii. Dar nu. Ei beneficiaza de legi speciale de pensionare fara nicio justificare economica sau sociala.Toate acestea sunt platite din taxele si impozitele platite la bugetul de stat de catre cetateni care primesc pensii pe ...citeste mai departe despre " Martea neagra din 13 martie a noilor pensii speciale propuse de parlamentarii Puterii si ai Opozitiei " pe Ziare.com