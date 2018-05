Ministerul de Finante contrazice Comisia Europeana: Guvernul nu vrea sa inverseze reforma pensiilor. E o apreciere subiectiva

Raportul intocmit de Directia Generala de Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene - potrivit caruia Guvernul Romaniei inverseaza reforma pensiilor demarata in urma cu 10 ani - prezinta doar punctul de vedere al oficialilor europeni asupra discutiilor de pe agenda si emite "o apreciere subiectiva", sustine Ministerului Finantelor, intru-un comunicat citat de Mediafax."Oficialii romani vor prezenta, in perioada urmatoare, rezultatul evaluarii Pilonului II de pensii administrate privat.Subliniem faptul ca Guvernul nu suspenda si nu intentioneaza suspendarea Pilonului II de pensii, acest subiect nefiind discutat in cadrul intalnirilor cu oficialii europeni", mai transmite Ministerul Finantelor.In cursul diminetii zilei de vineri, senatorul PNL Florin Citu atrasese atentia asupra unui document transmis de Directia Generala de Afaceri Economice si Financiare a Comisiei Europene catre Consiliul European, in cadrul caruia se arata ca intentia Cabinetului Dancila ar fi sa transforme Pilonul II de pensii intr-unul facultativ, riscand astfel viitorul economiei romanesti.Mai exact, in documentul citat se mentiona ca:"Guvernul are in vedere o inversare a reformei sistemului de pensii din 2008, care a introdus Pilonul II de pensii. (...) Potrivit declaratiilor publice, Guvernul intentioneaza sa faca transferurile catre Pilonul II optionale si sa ia o decizie pana la sfarsitul lunii iunie 2018, dupa consultarea cu partile interesate.Aceste transferuri ajung anual la circa 7 miliarde de lei.O astfel de masura ar reduce deficitul pe termen scurt (...) Cu toate astea, castigurile pe plan fiscal s-ar risipi pe termen lung, in conditiile in care devierea banilor de la Pilonul II ar lasa plata pensiilor varstnicilor doar pe seama contribuabililor.In plus, o asemenea masura ar putea avea un impact negativ asupra viabilitatii sistemului de pensii si asupra dezvoltarii pietelor de capital.Transformarea Pilonului II intr-unul optional ar priva Romania de dreptul de a invoca clauza reformei pensiilor din Pactul Fiscal European".Florin Citu a explicat pentru Ziare.com ca, din punctul sau de vedere, masurile pe care le pregateste Cabinetul Dancila sunt premergatoare suspendarii c ...citeste mai departe despre " Ministerul de Finante contrazice Comisia Europeana: Guvernul nu vrea sa inverseze reforma pensiilor. E o apreciere subiectiva " pe Ziare.com