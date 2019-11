Ministerul Muncii anunta ca 45.252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate. Unele si pana la 6 luni

"Problemele privind recalcularea pensiilor, dar si posibile solutii, discutate de ministrul Muncii si Protectiei Sociale cu directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii.45.252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate conform statisticii Casei Nationale de Pensii Publice la nivelul lunii septembrie. Dintre acestea, unele ajung si pana la 6 luni de intarziere, iar media intarzierilor este intre 1 si 3 luni", se arata intr-un comunicat al ministrul Muncii si Protectiei Sociale.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a organizat vineri o videoconferinta cu cei 42 de directori executivi ai caselor judetene de pensii plus cele ale sectoarelor Municipiului Bucuresti iar fiecare director are termen prima saptamana a lunii decembrie pentru rezolvarea intarzierilor."Niciun pensionar nu trebuie sa se roage de casele judetene de pensii sa respecte legea si termenul de 45 de zile in solutionarea dosarului de pensionare. Pe tot parcursul procesului de verificare si emitere a deciziei de pensionare, respectiv de recalculare, intre angajatii caselor judetene de pensii si pensionari trebuie sa existe o comunicare clara si asumata astfel incat oamenii sa aiba incredere ca institutiile responsabile solutioneaza cu celeritate fiecare dosar", a declarat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.Raportat la numarul de pensionari din fiecare judet ale caror dosare de recalculare inregistreaza intarzieri la nivelul lunii septembrie, primele 5 case de pensii sunt in ordine: Sector 1, Alba, Gorj, Sector 3 si Arges.Potrivit comunicatului Ministerului Muncii, principalele cauze enuntate sunt:prioritizarea dosarelor noi;lipsa de raspuns din partea angajatorilor la solicitarile Caselor de confirmare al stagiului de cotizare;termenele de solutionare la Comisia Centrala de Contestatii care pot dura pana la 2 ani;o impartire improprie a sarcinilor intre operatori si verificatori in activitatea de gestionare a dosarelor;schimbarile legislative in domeniul pensiilor;nivelul rudimentar de gestionare a arhivelor; comunicarea deficitara cu institutiile omoloage din statele membre UE din cauze imputabile CNPP;grave probleme in sistemul informatic gestionat de CNPP.Pe langa blocajele din aplicatie semnalate de aproape toti directorii ...citeste mai departe despre " Ministerul Muncii anunta ca 45.252 de dosare de recalculare a pensiilor sunt intarziate. Unele si pana la 6 luni " pe Ziare.com