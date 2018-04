"Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa ne asiguram ca stat - privind transparenta contributiei fiecarui contribuabil la Pilonul I- omul sa stie cat acumuleaza, ca banii exista, sunt folositi eficient. Trebuie sa gasim si un mecanism de a stimula trecerea de la Pilonul II la I. Eu va spun ca principiii, oamenii sa opteze intre Pilonul I si II", a afirmat Eugen Teodorovici.Ministrul a mai spus ca analizeaza oferirea unui randament minim la Pilonul I, dar si informarea clientilor intr-un mod similar celui in care sunt informati actualii contributori la Pilonul II, potrivit Adevarul.Multi romani s-au trezit la finalul lunii martie ca sumele virate la Pilonul II de pensii au scazut in ianuarie 2018, fata de cele din decembrie 2017, in ciuda asigurarilor date de guvernanti ca modificarea procentului contributiei nu va diminua valoarea nominala a acesteia.Contributiile nominale la Pilonul II de pensii NU se reduc, ne asigura, la finalul anului trecut, ministrul Muncii Olguta Vasilescu, dupa ce a anuntat ca va scadea procentul virat de stat, de la 5,1% la 3,75%.Explicatia era ca procentul redus se va aplica la o baza mai mare, prin trecerea contributiilor de la angajator la angajat si, astfel, valoarea virata va ramane aceeasi ca pana la modificarile fiscale decise de guvernul PSD - ALDE.In timp ce autoritatile incearca sa induca ideea ca nu scaderea procentului de contributii la fondurile private este de vina, ci orice altceva, consultantii fiscali au explicat ca, in realitate, scaderea este cauzata exclusiv de reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%. ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor spune ca trebuie gasit un mecanism de a stimula trecerea de la Pilonul II la Pilonul I de pensii " pe Ziare.com