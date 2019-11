Ministrul Muncii a facut public numarul de telefon al sefului Casei de Pensii: Sa auda vocile necajite ale pensionarilor

"Pe langa telefonul meu care este disponibil, poate ca a venit momentul sa auda aceste voci necajite ale pensionarilor si actualul Presedinte ale Casei Nationale de Pensii. Poate fi gasit la 0722587228, un telefon platit din bani publici", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.Ea a subliniat ca de cand a preluat functia de ministru al Muncii, primeste sute de telefoane si mesaje pe retelele de socializare si foarte multe persoane ii semnaleaza dialoguri revoltatoare si atitudini arogante din partea reprezentantilor Caselor de Pensii."De cand am ajuns Ministru, primesc sute de telefoane si mesaje pe retelele de socializare. Le multumesc inca o data tuturor celor care imi trimit mesaje. Reamintesc ca Ministrul nu poate solutiona dosare punctuale, ar fi un abuz din partea mea. Dar oamenii trebuie sa stie de la mine urmatoarele: V-am auzit! Am tinut cont de toate semnalele dvs. privind disfunctionalitatile din sistem si am luat masuri.Pe langa intarzieri, multi oameni imi semnaleaza dialoguri revoltatoare, atitudini arogante din partea reprezentantilor Caselor de Pensii. Faptul ca toti acesti pensionari ajung la mine, nu gasesc intelegere pana la dialogul cu mine, nu se pot lamuri asupra situatiei dosarului lor de pensie, se va schima radical in perioada urmatoare", a mai scris Violeta Alexandru.De altfel, ministrul Muncii a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca incepand de luni le va cere tuturor directorilor Caselor de Pensii din tara sa isi afiseze numerele de telefon."Incepand de luni, asa cum pe mine personal ma suna, undeva la sute de pensionari pe saptamana, le voi cere directorilor Caselor de Pensii sa isi afiseze numerele de telefon, ca sa preia de la mine toate aceste comunicari cu pensionarii care persista sa adreseze intrebari, justificate din punctul meu de vedere, in conditiile in care dosarul lor de recalculare este la Casa de Pensii de luni bune, cu mult peste termenul legal. Aceasta este o masura prin care incerc sa responsabilizez", a precizat Violeta Alexandru.Totodata, ministrul Muncii a facut un apel joi la presedintele Casei Nationale de Pensii, aflat in concediu medical de mai multe saptamani, sa isi lamureasca situatia. Ea a precizat ca ia in calcul schimbarea acestuia din functie ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii a facut public numarul de telefon al sefului Casei de Pensii: Sa auda vocile necajite ale pensionarilor " pe Ziare.com