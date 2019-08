Ministrul Muncii decide pana luni impozitarea pensiilor: E asumata de intreg Guvernul. Nu mai exista chestiuni personale

Acesta sustine ca diminuarea pensiilor speciale va fi asumata prin rectificarea bugetara de saptamana viitoare."Vis-a-vis de pensiile de serviciu, eu am sa le zic asa cum scrie la lege, sunt cateva scheme care pana luni vor fi decise, de impozitare sau de taxare. Sunt chestiuni discutate si vor fi asumate prin rectificarea bugetara. Este vorba in primul rand de separarea pensiilor pe contributivitate, acele pensii care se platesc din bugetul asigurarilor de stat fata de celelalte indemnizatii sau pensii de serviciu care se platesc din bugetul de stat. Acele pensii care se platesc din bugetul de stat vor fi acele pensii care, conform pragurilor valorice aparute deja in presa, se vor taxa suplimentar", a afirmat Budai.Intrebat daca sustine o astfel de masura, ministrul a raspuns: "Este o discutie care a fost asumata de intreg Guvernul. Nu mai exista chestiuni personale".Referindu-se la sporul de 15% acordat bugetarilor pentru conditii grele si vatamatoare de munca, Marius Budai a dat asigurari ca acesta nu va disparea."Nu sunt absolut niciun fel de taieri. Au fost niste discutii pe un anumit spor pe care nu il primeste toata administratia publica. Trebuie separate cumva lucrurile, pentru ca administratia locala isi stabileste singura aceste sporuri si salariile. Ieri (joi- n.r.) chiar am fost la doamna prim-ministru si am discutat cu dumneaei si in jumatate de ora chiar a postat pe Facebook ca nu este cazul ca prin rectificarea bugetara sa se reduca acest spor", a mai adaugat ministrul Muncii.Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca Guvernul nu va taia veniturile romanilor prin rectificarea bugetara."Vreau sa fie tuturor foarte clar ca, prin actuala rectificare bugetara, Guvernul nu va taia veniturile romanilor. Am luat in calcul mai multe masuri pe care sa le includem in aceasta rectificare si am dezbatut impactul fiecareia, tinand cont de faptul ca in spatele cifrelor se afla cetatenii romani. Ca prim-ministru, am in permanenta acest lucru in atentie", a scris Dancila, joi, pe Facebook. ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii decide pana luni impozitarea pensiilor: E asumata de intreg Guvernul. Nu mai exista chestiuni personale " pe Ziare.com