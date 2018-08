Ministrul Muncii explica noua Lege a pensiilor: Este foarte bine lucrata, nu sunt motive sa fie atacata la CCR

Actul normativ a fost publicat joi seara si a intrat in dezbatere publica. Observatiile si propunerile pot fi trimise in urmatoarele 10 zile.Olguta Vasilescu a precizat ca nicio pensie nu va scadea si ca in 2022 statul va trebui sa suplimenteze bugetul de pensii cu 15 miliarde de lei, la fel ca in anul 2016.Ministrul Muncii este insa optimist si afirma ca vor exista bani pentru ca vor creste incasarile de taxe."Incasarile vor creste, sunt estimate la 99,7 miliarde lei, fata 55,9 de miliarde de lei in anul 2018", a declarat Olguta Vasilescu.Potrivit acesteia, noul proiect al legii pensiilor va elimina inechitatile din sistemul public de pensii, care au facut ca persoane care au lucrat acelasi numar de ani, in aceeasi profesie si au cotizat egal sa aiba pensii diferite.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, prezentarea proiectului noii legi a pensiilor de catre ministrul Muncii- Noua lege se bazeaza pe mai multe principii fundamentale: contributivitate, solidaritate sociala, imprescriptibilitate.- La capitolul perioade necontributive se adauga doctoratul si masteratul.- Daca s-au facut 3 facultati se ia in calcul una singura, cea pe care o alege fiecare persoana.- Noua lege prevede tot patru categorii de pensii, dar unele au suferit modificari. Tin sa precizez cateva aspecte importante. Varsta minima de pensionare ramane neschimbata.- La pensia pentru limita de varsta trebuie indeplinite cumulativ conditiile de vechime minima si varsta standard de pensionare.- Femeile care au realizat stadiul minim de cotizare de 15 ani si au nascut 3 copii pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani beneficiaza de reducerea varstei de pensionare cu 6 ani.- Incepand cu al 4-lea copil se adauga cate 1 an in plus, pentru fiecare copil.- Pensia anticipata (cu penalizare) este actuala pensie anticipata partiala si se mentin prevederile legale in vigoare.- In cazul pensiei de invaliditate, se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfasurarii unor activitati profesionale independente, in paralel. Astfel, gradul I e caracterizat de deficienta functionala grava si capacitate de munca diminuata, gradul II e caracterizat de deficienta functionala accentuata si capacitate de munca diminuata, iar gradul III e caracterizat de deficienta functionala medie si capacitate de munca diminuata.- Pensia de ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii explica noua Lege a pensiilor: Este foarte bine lucrata, nu sunt motive sa fie atacata la CCR " pe Ziare.com