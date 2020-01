Ministrul Muncii: In ianuarie, vor intarzia pensiile platite cash. Fac un apel la pensionari sa aleaga pensia pe card

"Nu e absolut nici un pericol (cu livrarea pensiilor in ianuarie - n.red.). Este un mic decalaj, cauzat de zilele libere de la inceputul anului si vom recupera acest decalaj. Dimineata am avut o noua sedinta si fac acest lucru in fiecare zi, urmaresc de doua ori pe zi, si la inceputul programului si dupa, sa vad ritmul in care se fac platile pentru pensii. Incep de joi (9 ianuarie - n.red.)", a afirmat Violeta Alexandru, la Digi24.Ministrul Muncii a recomandat pensionarilor care pot primi pensia pe card sa aleaga aceasta metoda de distribuire a banilor."Ele (pensiile - n.red.) sunt in acest moment in procesare pentru plata pe card, nu vor fi cu nimic afectati pensionarii care isi primesc banii pe card, si fac un apel ca cei care au posibilitatea sa primeasca pensiile pe card sa o faca, pentru ca, iata, conteaza fiecare zi in primirea banilor.Pentru cei care primesc banii la poarta, in cash, este acest decalaj cauzat de zilele libere, pe care le vom recupera", a precizat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a explicat ca intarzierea de distribuire a pensiilor cash in ianuarie a fost cauzata de procedurile specifice incheierii anului 2019."Incepand de joi dimineata, Ministerul Finantelor a pregatit deschiderea de credit, sunt niste proceduri care nu se puteau face in decembrie, eu am fost foarte atenta inca de la sfarsitul anului, n-am pierdut nicio zi, m-a interesat in mod deosebit sa nu existe nicio zi de intarziere imputabila noua, in sensul ca am stat degeaba si nu am facut tot ce era omeneste posibil.S-au deschis creditele la Ministerul Finantelor, banii au ajuns in Trezorerie, este o procedura care nu se putea face, si sa fi vrut s-o fac in decembrie, pana nu se inchidea luna decembrie n-aveam cum sa incep aceste proceduri pentru ianuarie", a adaugat Violeta Alexandru.Aceasta a precizat ca a solicitat postasilor sa scurteze termenul de doua saptamani in care in mod normal se finalizeaza distribuirea pensiilor la nivel national."Imediat ce am venit din aceste zile libere, ma refer la toti angajatii, ca eu am lucrat si in aceasta perioada, s-au deschis creditele, au ajuns banii in Trezorerie, au ajuns banii la Posta Romana. Se incep platile in teren cu joi dim ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: In ianuarie, vor intarzia pensiile platite cash. Fac un apel la pensionari sa aleaga pensia pe card " pe Ziare.com