Ministrul Teodorovici: Mecanismul de transfer al pensiei de la Pilonul II la I va ajunge la Guvern pana la jumatatea anului

El a precizat ca va exista o concurenta intre sistemul de stat de pensii si cel privat.Intrebat daca este corect sa fie acordate stimulente celor care trec la Pilonul I de pensii, asa cum a anuntat recent, Teodorovici a spus ca totul va fi transparent si ca este vorba despre o concurenta loiala."Sper ca in primul semestru sa avem pe masa Guvernului o propunere de mecanism, un nou principiu, o alta abordare. Se creeaza un mecanism transparent, optional, pentru ca aceia care doresc sa mearga din Pilonul II catre Pilonul I sa poata sa o faca avand toate elementele financiare transparent prezentate, cum se face in zona privata. Fiecare sa stie pe ce sa se poata baza, sa poata fi sigur ca un randament mai bun il poate gasi in aceasta zona a Pilonului II si nu in alte zone.Este o concurenta, un mecanism transparent si logic. Cand lansam in piata un astfel de mecanism, va fi totul analizat si nu va fi nicio opreliste pentru administratorii de fonduri sa ofere un randament mai bun. Va fi o abordare europeana, logica si normala", a declarat ministrul de Finante.Teodorovici a precizat ca statul a dovedit de multe ori ca nu poate fi un administrator mai bun decat privatul, precizand ca nu este vorba, neaparat, despre sectorul de pensii."In multe zone a dovedit ca statul nu poate sa fie un administrator mai bun decat privatul, dar poate sa fie. Vorbesc la modul general, nu neaparat la pensii", a mai aratat Teodorovici.Saptamana trecuta, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca vrea sa stimuleze romanii sa treaca la pilonul I de pensii, adica cel de stat, astfel incat Pilonul II de pensii private sa devina optional."Vizavi de Pilonul II - este o normalitate, dar ca oamenii sa vina catre Pilonul I trebuie sa ne asiguram ca stat - privind transparenta contributiei fiecarui contribuabil la Pilonul I- omul sa stie cat acumuleaza, ca banii exista, sunt folositi eficient. Trebuie sa gasim si un mecanism de a stimula trecerea de la Pilonul II la I. Eu va spun ca principiii, oamenii sa opteze intre Pilonul I si II", a afirmat Eugen Teodorovici.