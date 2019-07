Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor: Pensia de serviciu nu ar trebui sa depaseasca salariul unui magistrat activ

"Nediscutand legalitatea sau constitutionalitatea unor opinii si propuneri emise in spatiul public, de eliminare directa sau prin suprataxare a pensiei de serviciu (o metoda de eliminare de facto), AMASP considera ca pensia de serviciu trebuie sa reflecte munca prestata si interdictiile avute in perioada activa ca magistrat si ca alegerea unei profesii in cadrul corpului magistratilor ar trebui sa fie intotdeauna un impediment pentru identificarea oricaror artificii care ar putea conduce la marirea nejustificata a cuantumului acestei pensii", transmite MASP intr-un comunicat de presa.Totodata, asociatia precizeaza ca pensia de serviciu nu ar trebui sa depaseasca salariul unui magistrat activ."De asemenea, raportat la colegii care isi desfasoara activitatea in cadrul parchetelor si instantelor la acest moment, AMASP considera ca o situatie normala si echitabila presupune ca pensia de serviciu sa nu depaseasca cuantumul salariului unui magistrat activ.O astfel de situatie este contrara principiului echitatii sistemului de pensii si in cazul magistratilor poate constitui un motiv de a nu continua activitatea dupa momentul implinirii stagiului de 25 de ani prevazut de lege.Considerand ca se doreste identificarea, cu buna-credinta, a unor solutii care sa asigure independenta Justitiei, dar si sa duca la evitarea situatiilor de exceptie, prezentate public, in care cuantumul pensiei este disproportionat, AMASP este de parere ca, principial, o raportare a pensiei de serviciu la salariul net al magistratului, spre exemplu cel din ultimii 3 ani de activitate, fara posibilitatea de a lua in calcul sume suplimentare provenite din delegari, detasari, diurne sau drepturi salariale restante incasate in acest interval, ar asigura o remuneratie adecvata a magistratului pensionar si ar constitui un impediment pentru eventuale schimbari de cariera, cu titlu temporar, facute doar pentru marirea cuantumului pensiei de serviciu", potrivit sursei citate.Social democratii au discutat, luni, in cadrul Comitetului Executiv National o serie de masuri economice propuse de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ce v ...citeste mai departe despre " Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor: Pensia de serviciu nu ar trebui sa depaseasca salariul unui magistrat activ " pe Ziare.com