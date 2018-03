O noua lovitura pentru Pilonul II: ASF a impus plati rapide administratorilor de fonduri

Valoarea se ridica la 21,1 milioane de lei, informeaza Profit.ro.FGDSPP a propus plata esalonata a rezervelor tehnice, insa Consiliul ASF a decis ca administratorii sa vireze integral acesti bani.Surse din zona administratorilor de pensii au declarat pentru Profit.ro ca decizia ASF este intempestiva si se inscrie in seria actiunilor care vizeaza destabilizarea Pilonului II, alaturi de scaderea contributiei de la 5,1% la 3,75%, masura aprobata de Executiv la finele anului 2017."In pofida recomandarilor FGDSPP, Consiliul ASF obliga administratorii sa ceara actionarilor cateva milioane de euro, in conditiile in care suma nu a fost inclusa in bugetele pe acest an.In plus, banii vor sta degeaba in conturile FGDSPP, fiind aproape imposibila intrarea in incapacitate de plata a unui fond de pensii din cel putin doua motive. Primul, peste 60% din activele acumulate din banii actualilor salariati sunt plasate in titluri de stat si obligatiuni, care au risc investitional zero. Al doilea, fondurile de pensii inca nu au intrat in plata, majoritatea participantilor fiind inca in perioada de contributie", sustin sursele citate.ASF a transmis insa ca nu a fost prezentata nicio fundamentare de propunere ca necesarul de garantare determinat pentru acest an sa fie achitat esalonat.La inceputul lunii, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a anuntat ca Pilonul II de pensii nu se desfiinteaza, dar e posibil ca romanii sa nu mai fie obligati sa cotizeze la acest fond.Mai exact, ministrul Muncii a spus ca Guvernul analizeaza varianta de a oferi fiecarui contribuabil posibilitatea de a opta intre Pilonul I si Pilonul II de pensii.Anul trecut, in noiembrie, Guvernul a anuntat ca procentul de plata catre Pilonul II de pensii se reduce de la 5,1% la 3,75%, fara a fi afectata valoarea nominala din prezent.Comisia Europeana a atras atentia, recent, ca reducerea contributiilor la Pilonul II afecteaza pensia de peste ani a tinerilor si investitiile in economie.Citeste si:Avertisment dur: Pilonul II de pensii pierde 300 de milioane de euro in 2018Romanii investesc tot mai mult in Pilonul III de pensiiPNL a sesizat Avocatul Poporului cu privire la ordonant ...citeste mai departe despre " O noua lovitura pentru Pilonul II: ASF a impus plati rapide administratorilor de fonduri " pe Ziare.com